好市多聯名卡易主 網哀號換卡擔心2件事

國泰世華銀行今（7）日認了，確定失去好市多（Costco）聯名卡這王牌神卡，明年8月7日分手，這10年間卡友從90萬衝到270萬，國泰世華也穩坐第二大發卡行，如今傳富邦銀行以12億搶親成功，市場預期將從老五擠進第三大，以700萬張進逼國泰世華的785萬張卡。網友在哀號又要換卡之際，也向富邦喊話，「卡面最好不要太醜喔」、「富邦獲利王，最會砍優惠了」。

國泰世華銀行今證實，已盡最大努力與誠意，遺憾未能與好市多續約，與好市多聯名卡合約將於2023年8月7日屆滿，感謝聯名卡友與國泰世華走過美好的10年，使好市多聯名卡從2014年的90萬張，衝到現在的270萬張，成為全台第一大的零售通路聯名卡。

國泰世華銀行表示，在雙方合約到期前，聯名卡權益皆不受影響，聯名卡可繼續於好市多賣場及其他商家使用，且屆時未使用完之多利金，將為聯名卡友轉換為刷卡金，折抵信用卡帳單，歡迎聯名卡友持續使用。國泰世華也推出聯名卡轉換CUBE卡方案，3%回饋無上限，並享首刷禮300點信用卡小樹點等。

對市場傳富邦搶下好市多聯名卡，富邦金控董事長蔡明興日前表示，無法評論，但只要是好客戶，一定都會積極爭取。

據統計，目前五大發卡銀行，冠軍是中信銀826萬張、亞軍是國泰世華785萬張，季軍是玉山680萬張，老四是台新622萬張，老五是北富銀460萬張。如果明年好市多聯名卡確實由北富銀搶下，北富銀發卡量可望一舉衝上700萬張，直接超車排名第三與第四的玉山與台新，因此神卡花落誰家，備受市場關注。

網友最擔心也最想要的心聲，希望富邦能聽見，「希望Costco開放多家信用卡」、「無言…又要重新辦卡搞自動扣繳」、「富邦能給的好處多於國泰嗎？」、「不過富邦的卡面設計美學…我實在不敢想像」、「富邦獲利王不是叫假的，有哪張卡強？」、「刷卡刷富邦，有事沒人幫」、「富邦銀行那App真的不知道是什麼上世紀的產物，又醜又難用…」。

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