陸造紙市場持續整理 榮成8月續虧

大陸造紙市場持續低迷整理，榮成（1909）5日公布8月營收44.2億元，月增18.4％，但較去年同期衰退18.5％；自結單月稅前虧損2.26億元，為連續第二個月虧損，換算單月每股稅前虧損0.19元。

榮成前八月營收349.2億元，年減1.8％，累積今年營收年增率由正轉負；前八月自結稅前盈餘2,870萬元，換算每股僅小賺0.02元。

今年兩岸造紙市場景氣不如去年，榮成上半年稅後純益3.01億元，較去年同期縮水78.8％，但仍維持小賺格局，換算每股純益0.24元；惟大陸疫情封城反反覆覆，總體經濟受到不小打擊，工紙業連帶受到影響。榮成7月營運翻黑，自結每股稅前小虧0.05元，今天再公布8月每股稅前虧損擴大到0.19元，兩個月幾乎吃掉上半年的獲利。

業界人士觀察，今年兩岸造紙業市況不理想，已經是不爭的事實。不過也不需要太過悲觀，從供給面來看，包括玖龍、山鷹、理文等大陸三大紙廠，8月罕見在旺季前發動密集停機計畫，同業間似乎已有共識，透過減產方式來壓降庫存。

另外大陸四川等地，先前因高溫電力不足，實施工業限電，對造紙業而言，現在是缺訂單、不缺產能，限電使整體市場供給減少，有利供需加速平衡，刺激紙品售價上揚，並非壞事。

在原料端，工紙上游最重要的原料為廢紙，最近廢紙價格已出現回檔，有利工紙廠成本紓壓。

至於需求端，榮成上月底召開法說會，公司觀察下游紙箱廠從8月起拉貨動能漸增，看好接下來大陸雙11電商購物節、和歐美耶誕節舖貨旺季陸續登場，基本的需求熱度還是在，有機會追加紙箱需求，提振工紙售價。