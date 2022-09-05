慧洋前八月每股稅前盈餘11.75元 寫新高

慧洋海運（2637）今（5）日公告8月合併營收20.73億元、稅前盈餘8.04億元，自結每股稅前盈餘1.08元；累計前八月合併營收177.57億元、稅前盈餘87.72億元，自結每股稅前盈餘11.75元，超越去年全年，寫歷史新高。

慧洋指出，近期BDI指數走跌，主要受到BCI（海岬型）指數大幅波動影響，以中小型船舶為主力的慧洋，受影響程度相對於市場較小。以8月底指數看來，BSI（極限型）、BHSI（輕便型）平均日租金分別為美金17,881、16,240元，雖不及去年高點，但與2019年疫情前同期之15,056及9,709相比，分別仍有19％、67％的漲幅。在目前租金水準下，公司中小型船舶仍有不錯獲利。

全球大宗物資及原物料貿易需求減弱，推論與全球通膨、乾旱，及大陸經貿活動恢復速度不如預期等因素有關，影響全球海上貿易熱度，然慧洋認為此為短期不利因素，未來仍有需求回補的可能性。

此外，由於慧洋有半數以上船隊為固定租金，即便第三季起運價指數走跌，仍保有穩定收入來源，能夠有效分散營運風險。

距離明年實施兩大環保新規不到半年，全球散裝航運供給吃緊，未達標準之海上船舶必須降速拉長船舶週轉天數，甚至淘汰報廢，慧洋旗下高達141艘散裝船舶，擁有業界最高比重與最年輕的節能船隊，將視市場行情適度汰換舊船，提升運力發揮最大效益。

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