豐興盤價連4揚 鋼筋每噸漲300元

受到國際廢鋼原料持續上漲影響，豐興(2015)5日開出的本周內銷盤價，再度調漲廢鋼和鋼筋價格，其中廢鋼每公噸漲400元，鋼筋每公噸漲300元，為連續四周調漲價格，至於型鋼則維持平盤。

豐興調整價格後，廢鋼每公噸收購牌價為10,900元，鋼筋每公噸牌價為20,900元，型鋼每公噸牌價維持26,800元。（工商時報 林憲祥）

國內條鋼大廠豐興盤價止跌回升來到第4週，豐興今天表示，國內廢鋼每公噸上漲新台幣400元，鋼筋基價每噸上漲300元，型鋼產品基價維持平盤。

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼從每噸395美元上漲至每噸415美元，美國貨櫃廢鋼自每噸375美元上漲至每噸385元，澳洲鐵礦砂由每噸105.2美元下跌至每噸94.65美元。

豐興主管接受中央社記者電訪時表示，鋼筋、型鋼需求有感回溫，目前觀察下來，市況第3季來到最低點，後市需要原料行情點火，或上游鋼廠出現止跌反彈。

他提到，近期越南、中國大陸等地的指標鋼廠，8月盤價跌幅出乎市場預料多，顯示業界可能正在建立價格底部，但鋼價何時落底，有待中鋼下週開出10月盤價，釋放訊號。

買氣方面，豐興主管認為，終端買盤受到通膨、升息干擾而減弱，但如果後市落底訊息釋出，預料買家將在第4季進行少量回補。（中央社）