台驊董座顏益財預估：貨櫃運價Q4止跌

上海貨櫃運價指數SCFI在9月首周暴跌近1成，創疫情來最大跌幅，距離今年初歷史高點累計下殺逾44％，跌幅最重的美西線40呎櫃運價更驚見3字頭。市場聚焦運價何時落底？台驊董座顏益財預估，美國高庫存在未來二、三個月應可消化大半，加上聖誕節等年終促銷清庫存，供需可望逐漸恢復正常，美西線止跌點可能就出現在第四季。



隨著運價跌跌不休，顏益財也示警，美西線運價是否跌破3,000美元將是一個重要指標，一旦觸及甚至跌破，恐引起海運市場連鎖反應，屆時2,000、3,000 TEU等小船無利可圖，紛紛退出市場，演變成一場大、小船舶在美國線的淘汰賽，隨著小船轉進東南亞等航線，又將掀起亞洲近洋線運價戰。



美國居全球貨櫃載運貿易量最大國，船公司部署運力最多、運價也是最有賺頭。去年第三季現貨價達到高點時，美西線約1.4萬～1.5萬美元，美東線、歐洲線約1.7萬～1.8萬美元；相較下，目前美西線現貨價已下修至3,500～3,900美元，美東線約7,500～8,000美元，美東線又是美西線的2倍以上。儘管如此，船公司還是很賺，尤其是用上萬TEU大船跑的大型船公司，因為單位成本低，賺更多。



顏益財分析，美東、美西運價不同調，美西跌幅深，主要是因為缺工卡在內陸運輸，碼頭積壓太多內陸運輸的櫃量幾乎無法動彈，估計要到年底才能消化，於是許多貨主船舶轉往美東，造成薩凡納等港口塞港，反而減緩運價跌勢。進入第四季，如果美西缺工問題疏解，東西岸船舶航行恢復正常，美西線運價也可望獲得支撐。



還有一個支撐運價的關鍵是，目前全球三大聯盟九大船公司（包括長榮、陽明）掌握歐美線逾8成市占，不可能讓運價大幅下跌，在3,000美元應有支撐。



也因此，顏益財推估，長榮、陽明今年至少賺五、六個股本，年底淨值都將逾百元，明年還有機會賺一、二個股本。但長榮、陽明2日股價卻雙雙破底，長榮周跌14.76％至79.7元、陽明周跌14.75％至71.1元，淪為大盤最弱勢族群，顏益財強調，看航運股應回歸基本面、市場面，長期投資二年內獲利上看25～30％，但如果跑短線，今年要賺錢的機會恐怕很小。