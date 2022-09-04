暑假旺季+國旅補助 飯店業價量齊揚

「與疫共存」意識抬頭加上暑假旺季與國旅補助助攻，推升全台觀光飯店7、8月住房表現價量齊揚，平均住房率與平均房價較去年同期顯著成長，業者統計，使用國旅補助的人8月比7月多，受惠政府補助帶進的訂房除台北喜來登8月占40％外，其餘多數僅占當月平均住房率5％至20％，雖非「大補丸」，仍不無小補。

值得注意的是，雙北市觀光飯店7、8月平均房價與住房率雖較去年同期成長，惟平均客房收益（Revenue Per Available， 簡稱 RevPAR）仍處「後段班」，7、8月超過3,000元的僅寒舍艾美酒店與美福飯店，另W飯店因「S2O Taiwan潑水音樂祭」帶來人潮，8月衝上3,200元。2,000元以上的僅台北晶華、萬豪凱達與板橋凱撒，台北遠東香格里拉、喜來登與福華等量體較大的飯店，平均客房收益都低於2,000元。

台北遠東香格里拉7月平均房價4,600元、年增5％，8月平均房價4,200元與去年持平，主要是因市場對手皆殺價促銷，遠東為保競爭力衝住房率故房價下修。而國旅補助僅占台北遠東7月和8月住房率的5％，實質幫助有限，台北美福大飯店暑假多數住客仍以周末為主，故國旅補助僅約推升6％的住房率。

台北晶華酒店統計，7、8月以國旅補助入住的共6,376間，推升住房率約19％。台北喜來登約4,500筆訂房來自國旅補助、且大部分集中8月訂房，8月約40％的住房率皆來自補助。寒舍艾美7、8月7成住房率中10％來自國旅補助。

老爺酒店集團旗下商務飯店8月平均住房約70％～80％、平均房價約3,200至3,500元，度假酒店8月住房率約85％至90％，平均房價6,500元至8,800元。老爺酒店集團表示，集團旗下商務飯店或度假酒店平均房價提升12％至15％左右，另約10％至15％消費者使用國旅補助於度假酒店。

國泰飯店觀光事業旗下和逸、慕軒、台北國泰萬怡酒店等三品牌飯店，7、8月平均住房率超過8成，平均房價3,600元至6,000元，年成長60％。國旅補助推升北市以外飯店平日住房率增加10％，台北則增加約15～20％。