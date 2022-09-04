自行車廠 二路搶進歐盟零關稅

歐洲電動輔助自行車（E-bike）熱銷，根據相關單位推估到了2025年，歐洲每三台新上市的自行車就有二台是E-bike，歐洲已成為台灣自行車廠商競逐的目標市場；此外，越南自行車出口歐盟將逐年降至零關稅，台灣自行車廠為布局歐洲市場，近年來爭相進軍越南、甚至直接在歐洲設廠，直搗虎穴。

因應國際貿易障礙及關稅壁壘，巨大集團今年5月已設立越南子公司，在籌設越南新廠的同時，已在越南當地購置現成廠房，力拚今年第四季投產。越南廠也是巨大繼台灣、大陸、荷蘭及匈牙利之後，最新的海外生產據點。

由於歐盟對E-bike的需求持續暢旺，加上越南與10多個國家簽訂FTA後，2025年許多產品都會降到零關稅，越南自行車出口到歐洲國家，將可大幅降低關稅，提高市場競爭力。

因此，巨大集團規畫在越南平陽省打造新廠，總投資額達4,800萬美元，最高年產能上看100萬台，預計2023下半年投產。

此外，美利達台灣廠主攻高階自行車與E-bike，其中，E-bike出口量與出口值已囊括台灣自行車產業的3成以上，而歐洲正是美利達的主力市場，美利達已在德國投資設立E-bike組裝廠，從台灣將半成品出口德國組裝，就近供應歐洲市場需求。

另外，愛地雅全球生產基地拚擴廠，年產能預計增3成，擴產重心聚焦在E-bike。愛地雅總經理林恒斌表示，波蘭廠主攻E-bike及高階自行車，短鏈供應歐洲市場，愛地雅將加碼布局波蘭，近期已在波蘭一廠旁購地、規劃打造波蘭二廠，在擴廠完成後，波蘭兩廠的年產能將由6萬台衝高到18萬台、產能一舉提高3倍。

林恒斌進一步說，為布局搶攻越南自行車出口歐盟2025年降至零關稅的商機，愛地雅越南合資廠預計今年10月投產，第一階段先承接大陸東莞廠外溢的車架訂單，下一階段也將籌設年產能12萬台的組車廠，搶攻歐洲E-bike市場。

瞄準歐美E-bike市場，林恒斌提出四大利多契機，包括歐美各國政策支持綠色出行、新創客戶加入戰局開發出更多潛在的終端用戶、創新商業模式降低進入E-bike門檻，以及載貨電輔車（E-cargo bike）興起，支撐台灣自行車產業續旺可期。