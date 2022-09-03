遊艇外銷今年拚再成長15％

遊艇製造為疫情的受惠產業之一，去年外銷金額成長近15％，今年訂單持續滿載，預估至少可再成長15％，雖與2008年的出口高峰還距離，但已持續穩坐全球排名第四的遊艇出口大國。

台灣遊艇公會秘書長張學樵指出，我國遊艇出口最高峰是2008年的244艘、出口值3.23億美元，此後反轉而下，到了2017年的谷底，分別只有103艘、出口值1.49億元。

疫情來襲後，改變了此一現象。張學樵說，疫情推升遊艇出口，2021年出口94艘、出口值2.26億美元，出口值年增14.72％，由於遊艇製造商今年在手的訂單仍滿檔，今年表現可望再超越去年。

遊艇業界說，出口遊艇數量雖不像過去那麼多，但因遊艇售價上漲，加上近來都以外銷80呎以上的大型豪華遊艇，因此，出口值可再增至少15％，出口值推估可達2.6億美元左右，創下十年來的高峰。

嘉鴻遊艇執行長呂佳揚表示，去年和前年吸引的訂單，仍尚未消化完畢，因此，業界在手生產的訂單普遍是滿單狀態，嘉鴻這兩年的營運，也相對為佳。

可惜的是，嘉鴻每兩年在高雄自辦的遊艇新品發表會，因疫情停辦至今，本來規劃今年3月再度舉辦，仍因疫情的邊境管制而取消，明年3月恐也難恢復，只能積極參加國際遊艇展，爭取訂單。

他強調，今年遊艇外銷雖持續暢旺，不過，同樣要面對利率拉升、通膨壓力、油價高漲等外在環境變數，明年的營運還要再觀察。

亞果董座：修法促休憩產業發展

我國的遊艇製造產業產值排名，高居全球第四，但台灣的遊艇休憩產業，未有明確的發展政策。亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，海岸資源長期偏向商港、工業與漁業使用，如何使全民共享海岸資源的遊艇休憩產業加入，已是當務之急。建議從法令著手，把目前規範商船的商港法、規範漁船的漁港法整合為「港口法」，同時修正「船舶法」，以此管理港區內各種碼頭與船舶。

他強調，可先從寬解釋不合時宜的法令著手。例如，船舶法第70條第一項規定，遊艇不得經營載客服務，因此，如果只將乘客從A點載至B點即屬違法，重點是，遊艇休憩規劃「遊艇加飛機」行程，越來越普遍，乘客從高雄出發，抵達澎湖之後再搭飛機回高雄，就遭違法論處；再者，船舶法第70條第一項也規定遊艇不得載貨，搭乘遊艇的旅客如在澎湖購物，買了10公斤的土魠魚回高雄，也算違法。

即使遊艇碼頭設在港灣，遊艇也不得「在港內繞行」，否則，就違反商港法。侯佑霖指出，商港法規範的對象是商船，而商船本來就不會在港區繞行，但，遊艇繞港是觀光行為，各種船舶在港區依據避碰規則航行，對推廣海洋教育更有意義，如把管理商船的規則套在遊艇身上，當然不宜。

其實政府也把管理漁船的漁港法，套在遊艇的脖子上。根據船舶法第3條第1項第7款規定，禁上非自用遊艇臨時攬客行為，因為在碼頭臨時搭乘遊艇的旅客，「非屬於可得特定之人」，台灣遊艇公會秘書長張學樵直言，漁業署太本位主義，偏坦漁船，未來應想辦法管理各種船舶的共存。