三大飲品包材廠 紛增設產線或新廠擴產

三大飲品包材廠－宏全（9939）、福貞-KY（8411）及吉源-KY（8488）最近持續擴線或建置新廠，以期擴大產能布局。其中，吉源旗下廣東吉多寶兩片式鋁罐第二條生產線，已完成試產及設備調整；同樣地，福貞第三季底也將啟動山東廠第二條鋁罐產線量產。

展望未來營運，吉源透露，兩片式鋁罐需求暢旺，旗下廣東吉多寶兩片式鋁罐第二條生產線，已完成試產及設備調整，若大陸未來不再 有大規模封控措施，隨著新產線加入，應可穩定挹注集團營收。

同樣地，福貞審慎因應消費市場變化，由於大陸終端消費市場需求明顯反彈，第三季底也將啟動山東廠第二條鋁罐產線量產，有機會加速去化相對高價的原物料庫存，且在產品組合轉佳下，毛利率可望回穩，營運逐步穩健。

因應公司長期營運策略需求，宏全表示，集團將斥資逾4.47億元，在印尼西爪哇Karawang地區日商KIIC工業區購置土地。另外，也決定投資998萬美元，新設立大陸宏全食品包裝（衢州）公司（暫定名稱），讓集團旗下工廠（含台灣及海外廠）總家數達46家。

宏全旗下印尼廠目前與多家當地飲料客戶配合，印尼第六個廠區主力客戶，是公司既有客戶，並要求宏全增量供貨，因此，公司才決定 加碼投資印尼。

宏全重押投資印尼，宏全總裁曹世忠透露，公司計劃買下印尼Karawang區的日本工業區近3萬坪土地，將分期開發。

宏全目前為台灣第一大、大陸前二大，及東南亞前三大飲料包材及充填代工領導廠。宏全打算在印尼西爪哇Karawang區的日本工業區， 規劃宏全印尼第六個廠區，將再投資設置瓶胚及標籤生產線，讓該廠區成為一龍條生產的包材製造及飲料充填基地。

至於宏全旗下大陸衢州廠新增投資案，是由佳吉實業，以受配宏全食品包裝（清新）公司的盈餘，再投資宏全食品包裝（衢州）公司，主要營業項目，包括瓶胚、蓋帽、塑蓋生產及銷售。宏全食品包裝（衢州）公司，為公司間接持股96.236％的子公司。

宏全說，印尼第六個廠區及大陸衢州投資案後，宏全在全球各地工廠家數，分別為大陸13家、台灣10家、泰國5家、越南4家、印尼6家 、柬埔寨1家、緬甸3家、馬來西亞2家，及非洲墨三比克2家，合計46家 。

集團之前在宏全食品包裝（漳州）公司購置生產設備、周邊設備及 興建倉庫，共投資12.1億元；集團旗宏全食品包裝（滁州）公司購置 土地、廠房及生產設備，共投資9.1億元。

飲品包材業第三季喜迎營運旺季

飲品包材業第三季喜迎營運旺季。其中，宏全（9939）第三季營運最旺，第四季營運可望淡季不淡。福貞（8411）-KY及吉源-KY（8488）第三季兩片式涼茶鋁罐或啤酒鋁罐開始進入出貨旺季，且旗下馬口鐵罐飲品第四季出貨加溫，明年農曆年前，將邁入出貨旺季。

展望下半年營運，福貞表示，公司審慎因應消費市場變化，由於大陸終端消費市場需求明顯反彈，有機會加速去化相對高價的原物料庫存，且在產品組合轉佳下，營業毛利率可望回穩，營運逐步穩健。

吉源指出，隨著大陸疫情趨緩、防控鬆綁，及物流漸趨順暢，預料下半年傳統飲料旺季，仍可期待。

宏全今年上半年合併營收121.89億元，年增10.27％，稅後純益12.49億元，年增3.59％，EPS為4.34元，優於去年同期的4.19元，創同期新高。其中，宏全第二季合併營收65.76億元，年增10.92％，稅後純益逾6.95億元，年減4.4％，EPS2.41元，略低於去年同期的2.52元。

福貞今年上半年合併營收38.71億元，年增12.78％，因營業利益4,702萬元，年減11.28％，加上認列匯損達1.46億元，致使稅後純損1.55億元，不如去年同期稅後純益5,400萬元，每股稅後純損0.88元，遠不如去年同期EPS0.31元。

同樣地，吉源上半年合併營收17.71億元，年增2.33％，因營業毛利率2.59％，低於去年同期6.61％，加上認列匯損增加，使得稅後純損2,172萬元，不如去年同期稅後純損1,097萬元，每股純損0.32元，不如去年同期每股純損0.16元。