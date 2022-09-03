納智捷n7兩萬張訂單的背後…有洋蔥

納智捷電動車n7預售兩天催出逾2萬訂單，除了高CP值產品的號召力，對MIT電動車有期待的熱血買家支持，更有人以訂車行動，致敬一生追求電動車夢、溫暖助人的裕隆集團前執行長嚴凱泰。

媒體人陳文茜在臉書上發文，已馬上跟進預購n7的行列，認為這是送給一生默默行善、人在天上的嚴凱泰最好的禮物。

嚴凱泰生前積極投入自主汽車品牌、電動車開發，儘管2018年底病逝，抱憾而終，但卻為日後MIH電動車，打下深厚基礎。n7開始預售，不少網紅、嚴粉與嚴凱泰生前的多位企業家好友，都公開加入預購n7行列力挺。

陳文茜則是點出嚴凱泰生前暖心助人的一面，細數他生前默默行善，包括捐助名導齊柏林遺孀、因公殉職警眷、失怙孤兒等善舉，也表達透過訂購n7，表達對嚴凱泰這位好友的最高敬意。

n7乘載著集團前執行長的電動車大夢而生，做為納智捷轉型再出發的第一款車，命名上有著承先啟後的深厚意涵；「n」代表Next跨世代、Natural自然共生、Navigator領航者等意涵，呼應當年嚴凱泰的未竟雄志，透過整合MIH模組化平台，打造電動車界全新高標，實現「世界同步、台灣優先」的策略模式，帶給台灣在地消費者國際最高品質的產品。