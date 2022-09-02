震撼彈！陽明2獨董請辭

陽明海運董事會大地震，成立50年來首見兩席獨立董事2日同聲請辭，事關陽明的企業形象與造船等重大投資議案推動。獨董請辭除了檯面上所謂「個人生涯規畫」，市場傳出恐怕是茶壺裡的風暴，甚或政治力的洗牌，政商圈緊盯未來人事布局，陽明將儘快召集股東臨時會補選獨董。



陽明公股持股比約32％，最大股東為交通部，其次為行政院國發基金、港務公司等，據了解，董事多為官派，獲得行政院、交通部等強力推薦，政治圈各有山頭，未來誰能搏上位，後台背景決定陽明業務推動的「順暢」度。



換言之，若是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌人馬，自然順暢多了。陽明內部人士回憶，陽明前董事長黃望修是前總統陳水扁的同學，當時陽明業務推展順暢。



再者，這次陽明獨董請辭，傳出是因為意見不合，導火線是造船案。據了解，陽明獨董過度介入公司業務、過度防弊，讓公司很多業務推不動，造成近三年造船案多有延誤，近期又卡在景氣反轉、造船價格太高的爭論，已在內部傳出反彈聲浪，被認為是應該要做些改變的時候了。



對此，陽明發出三點聲明，獨董王自軍、陳玠甫分別因接任新事業與將赴國外接任客座教授，業務繁忙無暇繼續擔任獨董而請辭。公司將盡快依法召集股東臨時會補選獨立董事，董事會相關議事運作照常進行不受影響，對於造船案與員工福利等議案，將在全體董事討論與支持下，依公司中長期業務發展計畫推動。



陽明總經理杜書勤表示，陽明董事會通過訂造5艘15,000萬TEU的LNG雙燃料貨櫃船，已進入招標作業，並在研擬下一批造船案，涵蓋大、小船舶。陽明會持續提升競爭力，在召開股臨會前，重要議案會依照公司治理持續推動，可以直接送董事會，爭取三分之二董事支持，不會延誤公司發展。陽明原定下周舉行董事會。



陽明原本三位獨立董事，包括唐達興律師事務所主持律師唐達興、具會計師身分的協益電子公司董事長王自軍、台灣大學兼任教授陳玠甫。獨董對於陽明董事會議事運作、公司治理實質內容提升、重大資本投資審議、資訊安全之重視與員工獎酬改善等，扮演關鍵角色，發揮審計委員會監督之功能且相關議案在董事會達成共識後推行。