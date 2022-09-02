納智捷n7瘋搶 裕隆急封盤

第一款MIT電動車－納智捷n7線上預售，引發全網瘋搶，頭二日吸單估逾2萬張，比過去三年全台電動車銷售總量還多，由於接單超乎預期，擔心無法確保預購買家「優先交車」權益，裕隆2日緊急封盤，原本為期1個半月的預售活動，兩天就喊卡。

納智捷為預計明年第四季問世的首款電動車n7造勢，卡位銷售商機，同時避免新車在接下來10月「科技日」活動中，淪為配角，提前從9月1日操作《n7純電代言人》專案，官網上提供線上預繳千元，即能取得n7優先交車等多項限定專屬禮遇的活動。

由裕隆與鴻海合組的鴻華先進MIH，開發出包括Model C在內的數款電動概念車，n7即由Model C發展而來。在Model C正式定名為納智捷n7前，鴻華多次宣揚該車款肩負「推動純交通真正普及」重任，不僅擁有5+2人座的大車室空間、媲美超跑等級的零百加速3.8秒高性能，與超過700公里的超長續航力，更重要的是，不到百萬元的佛心價，比全球最賣的特斯拉Model 3便宜快一半，可說未上市先轟動，網上敲碗催促上市聲不絕。

儘管距離n7量產上市，還有一年以上的時間，納智捷為創造市場聲量，同時卡位電動車購車商機，提前從9月1日操作預售，並祭出預繳千元就能當n7首批車主資格，吸引買家瘋搶，預購系統1日上線前7分鐘，就湧進超過5,000筆訂單，龐大的流量，讓納智捷官網全日大當機。

納智捷2日一早就緊急發出「一萬份的支持、一萬分個感謝」聲明，表示預購首日即吸引超過1萬張訂單，已超過原先為期一個半月預購活動目標總量，考量生產供應能力，因此喊卡n7預購活動，提前在2日下午5時封盤。

儘管納智捷沒有公布n7預售兩天接單總量的確切數字，但業界預估至少有2萬輛水準；n7預售2天業績比台灣過去3年電動車銷量總和還高，有網友預言n7將成為台灣史上最賣電動車。

而n7對納智捷與裕隆集團而言，肩負帶領自主汽車事業轉型的期待；對負責開發車款的鴻華先進而言，n7更是MIH計畫第一個成品、驗證3+3計畫的重要指標，有著輸不得的壓力，兩個集團勢必將投入相當的資源，確保n7上市成功。

2萬張訂單的背後…有洋蔥

納智捷電動車n7預售兩天催出逾2萬訂單，除了高CP值產品的號召力，對MIT電動車有期待的熱血買家支持，更有人以訂車行動，致敬一生追求電動車夢、溫暖助人的裕隆集團前執行長嚴凱泰。

媒體人陳文茜在臉書上發文，已馬上跟進預購n7的行列，認為這是送給一生默默行善、人在天上的嚴凱泰最好的禮物。

嚴凱泰生前積極投入自主汽車品牌、電動車開發，儘管2018年底病逝，抱憾而終，但卻為日後MIH電動車，打下深厚基礎。n7開始預售，不少網紅、嚴粉與嚴凱泰生前的多位企業家好友，都公開加入預購n7行列力挺。

陳文茜則是點出嚴凱泰生前暖心助人的一面，細數他生前默默行善，包括捐助名導齊柏林遺孀、因公殉職警眷、失怙孤兒等善舉，也表達透過訂購n7，表達對嚴凱泰這位好友的最高敬意。

n7乘載著集團前執行長的電動車大夢而生，做為納智捷轉型再出發的第一款車，命名上有著承先啟後的深厚意涵；「n」代表Next跨世代、Natural自然共生、Navigator領航者等意涵，呼應當年嚴凱泰的未竟雄志，透過整合MIH模組化平台，打造電動車界全新高標，實現「世界同步、台灣優先」的策略模式，帶給台灣在地消費者國際最高品質的產品。