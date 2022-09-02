散裝運價告急 BDI苦守千點

大陸經濟下行壓力大，拖累散裝船市運價，5月後一路走跌，進入9月更面臨BDI運價指數千點保衛戰！BDI運價指數在8月31日跌破千點大關，9月1日勉強守在1,002點，業界示警，今年來大陸防疫封控、房市爆雷、缺水限電、鋼鐵限產等利空因素不斷疊加，形成完美風暴，船市求生，更上演大小船越界搶市大戰。

散裝航商強調，大陸是鐵礦石、煤炭及穀物最大進口國，以原物料進口量來計算，大陸鐵礦石進口量占全球70％左右，煤炭進口量占全球20％，穀物進口量占全球約30％，可以說主宰散裝船市場。但據Clarksons統計，大陸今年前七月進口鐵礦石6.27億噸，年減3.4％，預估全年進口鐵礦石11.05億噸，年減2％，連二年負成長；再來看煤炭，大陸今年前七月進口煤炭1.38億噸，較去年同期大減18.2％，預估全年進口燃煤2.05億噸，也恐將大減15％。

大陸減少煤鐵進口，直接衝擊海岬型船市，近三個月現貨市場日租金直落，7月平均日租20,173美元，8月一舉跌破萬美元至9,339美元，9月1日報價只剩3,887美元，僅及成本價的26％，回測2020年5月來低點。

巴拿馬型船也遭波及，7月平均日租19,109美元，失守20,000萬美元關卡，8月下跌至15,819美元，9月1日報價只有11,069美元，逼近成本價，也將面臨萬美元保衛戰；載運貨源多元的輕便型船跌幅相對小，7月平均日租23,224美元，8月平均日租18,795美元，9月1日報價17,147美元，是成本價八千、九千美元的倍數。

這也造成今年來散裝航運市場破天荒出現反差行情，小船一路跑贏大船，以前八月平均日租比較，超輕便型小船平均日租25,422美元，遠高於海岬型大船的17,193美元，多出逾8,200美元，引發大船搶小船生意，大陸內貿船跑出外海搶國際船市場，因應競爭新現象，台灣散裝族群積極調整船隊結構應戰。

像是慧洋、裕民等散裝航商都加強佈局中小型船，慧洋預定明、後年將再陸續交付11艘節能新船；裕民31日公告加訂二艘6.4萬噸超輕便型船，累計有四艘6.4萬噸船，預計陸續在2024下半年到2025年4月交船。

裕民、慧洋表示，下半年受到全球通膨、大陸經濟復甦不如預期等影響，整體散裝市場需求量下滑，BDI指數近期呈現走跌趨勢，但觀察期貨市場日租似有回溫跡象。

裕民分析，海岬型船運價主要受大陸因素影響，鋼市、房市回春都需要時間；中小船舶貨源相對多元，以運輸煤炭、穀物、廢鐵等為主，相對抗跌，看好中小型船後市發展。

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