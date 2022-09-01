震撼市場！桃園大溪笠復威斯汀酒店喊賣

不動產市場今（1）日傳出震撼市場的訊息！又有大型知名飯店要求售！位於桃園大溪的網美打卡渡假飯店「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」，竟然喊賣！昨天（8月31日）戴德梁行就在財經報紙上刊登不動產標售廣告，其高爾夫球場、飯店的所有權人笠復投資公司，100％股權將一次求售；戴德梁行今天表示，此次公開標售的主要標的，是100％笠復投資公司股權，預計12月20日截止收件。

戴德梁行今天表示，此次公開標售「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」的公司股權一案，目前尚未在戴德梁行官網上，正式po出標售訊息，預計下周，才會正式揭露在官網上。，

戴德梁行表示，此次公開標售的標的物，是100％笠復投資公司的股權買賣。

至於這家公司的主要持有資產，戴德梁行表示，主要包括有三個部分，一為桃園鴻禧山莊-大溪高爾夫球場，共27洞。第二是「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」，共205房。第三，是員工宿舍。

戴德梁行表示，整個不動產包括有土地46萬多坪，建物則有1.2萬多坪。

戴德梁行表示，目前底價採取不公開原則，不過買方必須先申請完成購買及領取標單文件後，即可進行盡職調查、及現場勘察作業。預計截止收件日期，為12月20日。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛分析，像「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」和高爾夫球場，這類型的大型休閒不動產，最重要，看的還是經營績效，而且業主當初的投資，非常大，但由於當初取得時，已經經過法拍洗禮，產權、價格條件已經經過市場考驗，不會有曲高和寡或經營規模的認知落差。

黃舒衛分析，「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」和高爾夫球場，目前在經營者的投資、經營之下，業績蒸蒸日上，「賣相」正佳！尤其後疫情時代，渡假型旅館、高爾夫球場完全免去群聚的疑慮，對於有資金配置的富豪、投資公司，或是要拓展經營版圖的旅遊集團，極具吸引力。

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