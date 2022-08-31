海空運能見度極低 中菲行曝空運逆轉關鍵

高庫存、高通膨的長鞭效應顯現，繼貨櫃海運第三季旺季不旺，航空貨運也開始拉警報，台灣空運進口貨量自6月起衰退近二個月，空運出口更自5月起衰退近三個月。中菲行總經理邱鈞榮31日指出，年底前海、空貨運市場能見度都很低，接下來9月蘋果新機發表，若能帶動龐大供應鏈拉貨潮，或可啟動一波空運行情。

邱鈞榮表示，終端需求疲軟造成上游廠商砍單嚴重，航空貨運貨量急縮，包括面板、筆電、手機、伺服器等出貨量減少，甚至出現空運轉海運的現象，部分面板等電子業貨運改走海運，可以降低成本也不急著趕貨。貨櫃海運價量大約從6月起連續性下修，第四季能見度也很低。

今年前七月三大倉儲總空運貨量較去年同期下滑4.4％，從分項來看，相較去年一般貨進口貨量成長7％，一般貨出口貨量則下滑12％。預估8月，一般進口總貨量約30,882噸，較7月下滑8.5％；一般出口總貨量40,748噸，也較7月下降4.64％。

進入第四季空運傳統旺季，邱鈞榮指出，至今仍難辨景氣好壞，高通膨壓抑消費，終端存貨過多有待消化，即便有跨境電商貨挹注，效果有限，加上美元強勢，也會壓抑進口貨量。雖然第四季有跨境電商貨加持，但是占空運大宗商品的電子業需求是否提振，才是拉動空運價量的關鍵。

延伸閱讀

日韓再鬆綁 華航長榮大增班

塞港緩解 現貨運價這時間恐大幅下跌

航運產業明星股 陽明、華航、慧洋

破天荒反差行情 小船運價跑贏大船