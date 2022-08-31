日韓再鬆綁 華航長榮大增班

國人疫後最想旅遊熱點日、韓31日宣布入境大鬆綁，激勵華航、長榮航在東北亞航線增派飛機大幅增班，10月起天天飛東京、大阪、首爾！總計，華航東北亞航線自10月起，將由現行每周30班增為40班，增幅逾33％；長榮航東北亞航線自10月起，將由現行每周15班增為25班，增幅高達66％。



受惠日、韓邊境鬆綁利多，航空雙雄31日應聲股漲，長榮航上漲2.27％、收在33.75元，成交量逾9萬張；華航上漲2.47％、收在22.8元，成交量逾16萬張，漲幅跑贏航運類股。



據多項市調顯示，日本、韓國都名列國人疫後最想出遊的前三名熱門地點。日本首相岸田文雄31日宣布鬆綁邊境管制，9月7日起重新開放旅客在沒有導遊陪同下赴日觀光，並上調每日入境人數上限至5萬人，亦即歡迎自由行旅客入境；韓國從9月3日起旅客入境免繳PCR陰性證明，只需入境後進行一次篩檢即可，並延長台灣等國旅客免簽入境措施。



華航自8月23日起恢復桃園-北海道札幌航線，10月起桃園－東京成田及桃園－大阪由每周四班增為每日一班、桃園－福岡由每周三班增為五班、桃園－名古屋由每周三班增為四班、松山－東京羽田航線持續每日一班服務；另韓國部分，桃園-首爾提供每日一班載客服務。



同時，長榮航宣布10月起，東京、大阪及首爾等三大東北亞的熱門航線，從9月每周三至四班增飛為每天一班；福岡航線從9月每周三班增飛為每周四班，整體10月長榮航的東北亞航線自10月起，將由現行每周15班增飛至每周25班。



華航、長榮航表示，迎接日、韓旅遊市場重啟，將視市場狀況機動性加密航班，並期盼台灣邊境政策進一步開放以恢復旅遊航點，滿足民眾對於出國旅遊的需求，看好入境0＋7，對於團客才有吸引力，才會真正出現報復性旅運潮。