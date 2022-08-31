5大利多等嘸？他爆航運三雄最慘下場

運價跌跌不休，最新上海集裝箱運價指數SCFI暴跌8%，創疫情以來單周最慘跌幅，外界也悲觀看待貨櫃三雄後市，原本一路看多的本土投顧也悄悄棄械投降，指出庫存升、需求降，加上物流改善，將三雄評等首次調降為中立，若碼頭工人再度罷工、零售業庫存趨緩等五大利多未出現，明年獲利更慘恐暴砍6成。

這家本土投顧在最新報告中分析，認為貨櫃海運市場在庫存升，需求降，物流改善，加大供給壓力下，旺季不旺，淡季可能更淡，運價易跌難漲，同步調降長榮、陽明及萬海評等至中立。

本土法人表示，運價要恢復成長必須觀察五大因素：

一、今年11月8日美國期中選舉後，美西碼頭工人再度罷工。

二、2023年初展開的減碳降速政策的力道轉強。

三、2023年農曆春節後，貨櫃航運出現季節性轉強。

四、美國零售業庫存金額攀升角度趨緩。

五、俄烏戰爭結束，通膨壓力解除。

若上述期待的「利多」都沒有出現，明（2023 ）年5月1日美國線長約換約將出現跳水，明年下半年獲利將大幅度下滑。

本土法人預估，今年SCFI運貨指數平均為3,831點，明年平均為2,300點，因此調降貨櫃三雄評等為中立。儘管三家貨櫃業者每股淨值及帳上現金豐沛，目前股價被低估，但因全球貨櫃市場需求疲弱，股價不易反映應有的價值，走勢弱於大盤。

法人推估，長榮今年EPS67.69元，明年26.41元，股票參考價87.9元；陽明今年EPS 56.08元，明年22.29元，參考價79.6元；萬海今年EPS38.73元，明年13.87元，參考價86.3元。從以上數字來看，三雄明年獲利直接暴砍逾60%。

周三（31日）台股大漲141點（或0.95%），收在15095點，重返萬五大關，貨櫃三雄漲幅相對落後，長榮漲0.34%至88.3元；陽明收在平盤78.9元；萬海漲0.81%至86.8元。

（中時新聞網 吳美觀）

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