GoShare攜手台積電 進軍台中

共享機車界龍頭GoShare加速拓展商務市場，30日宣布攜手「護國神山」台積電，共同投入500輛電動機車進軍台中共享交通市場，開創企業推進ESG新模式，卡位未來碳權商機。



GoShare是電動機車製造商Gogoro直營的共享交通平台，服務上線三年來，累積用戶數突破160萬人。此次GoShare新增500輛共享電動機車車投入台中市，不僅完成進駐全台六都的拼圖，同時GoShare車隊總數一舉突破7,000輛大關，坐穩全球最大共享機車業者寶座。



為慶祝攜手台積電「騎」進台中，GoShare還祭出台中租借GoShare抽台積電股票一張現金獎（以9月12日收盤價計），話題性十足。



GoShare新事業總監姜家煒說明，這次將共享電動機車服務帶進台中，是由台積電、Gogoro分別出資，共購入500輛電動機車，交由GoShare投入台中營運，這是業界第一個整合「隨借隨還」服務與產業深度合作的新模式。GoShare為各城市與產業夥伴打造高度客製化的永續移動方案，結合台積電深耕ESG、長期參與台中低碳措施的豐富經驗，共同打造城市、企業、消費者三贏的淨零移動方案。



他表示，藉由與台積電合作，GoShare收到降低投入市場初期投資成本的效益，並藉由台積電的參與拉抬企業形象，吸引其他企業關注；對台積電而言，透過投入共享電動機車服務，可累積ESG與未來的碳權需求，互惠互利。



姜家煒認為，ESG成為企業未來的發展重心，碳權議題更成為各企業都面對的考驗，推廣共享電動機車服務具有降低移動汙染源、減少空汙等綠色積分，GoShare未來在擴展商務市場、爭取與企業合作上，應該有很大的發揮空間。



據了解，台積電除出資贊助GoShare購車布局台中共享交通市場，也加入「GoShare for Business企業方案」，將陸續購入Gogoro電動機車進駐各廠區，透過GoShare平台管理，提供全台逾6萬員工在日常通勤、差旅騎乘使用，藉此降低碳足跡，還能替未來的碳權需求累點。