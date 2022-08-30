小學醣教室》從醣出發、斯土為本

面對新的節能減碳浪潮，政府已設定2050年要達成「淨零排放」目標，這是很大的挑戰。永豐餘學院院長何壽川提出「從醣出發、斯土為本」的概念，他表示土地是孕育生命的母親，土地上生產的農林業是醣的主要來源，也是糧食需求與可再生資源，重新定義及建構「新農業」，讓其副產品能全循環利用，將是走向淨零碳排的終極解方。

今天談「新農業」，看它的價值，不能再只看樹上的果子，或侷限在糧食的產出，而是要看整個全循環的價值。工業化之後，農業因為產值不高，占我國GDP僅約2％，長期被忽略，但其實農業的剩餘物可以創造很大價值；土壤的有機質也可以轉換創造碳匯，如果把這些都加進去，「農業不再是窮產業」。

土壤，是陸地生態系統中最大的碳庫（15,000億噸），當植物凋落在土壤裡就轉成有機質，裡頭的腐植質可固存碳，聯合國COP21更倡議，每年將土壤中的有機固碳量增加千分之四，可中和全球人為溫室氣體排放。

目前全球已有40％的綠地逐漸沙漠化，如何使沙漠變綠洲？何壽川認為，可從「提升土壤有機質」、「造林創造碳匯」到「農食剩正確回收運用」等三方面來施行，確保糧食安全和減緩氣候變遷。

何壽川認為，台灣的農地、森林與竹林（農土林竹），碳匯條件優厚，80萬公頃農田土壤有機質提升、220萬公頃林相復育，再加上18萬公頃的竹林活化，預估一年有創造6,300萬噸CO2碳匯的潛力，相當於台灣2050淨零排放規劃中的碳匯目標數值。透過良好的土壤碳匯管理技術，可促進土壤的經營邁向永續，強化農林竹業面對氣候變遷的抵抗力，並創造碳權、增加農業產值。

其次，「農食剩」的正確處理能降低廢棄物、減少經濟損失，還能在淨零減碳上有所貢獻。何壽川說，台灣每年農業、食品加工業、家戶剩食、民生污泥等農食剩合計約3,000萬噸，如果能把這些農食剩轉為沼氣，不僅可降低廢棄物量，還能創造綠電、減少碳排。以20MW沼氣發電規模設計基礎下，3,000萬噸農食剩推估每年可發電量達55億度電，占全台總發電2,801億度電的2％，同時可減少碳排近1,400萬噸CO2。

接下來，台灣應該以新科技迎接新一代農民，重振我國農業再生，發掘台灣農業負碳排潛力，為農業創造更高價值，打造永續發展的「醣經濟」。

最近有則新聞，微軟創辦人比爾蓋茲成為美國最大的農地私人擁有者，股神巴菲特也投注大量興趣在農地，這些首富顯然已經看到農地與農業的新價值。