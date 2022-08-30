台蘋交易案不成 《壹蘋新聞網》9/1將上線

台蘋交易案出現戲劇化轉折，潘杰賢今（30）日宣布，研判目前交易方擁有的文件無法使交易繼續進行，為避免蘋果新聞網的員工全體失業，他決定在二周內建置全新的《壹蘋新聞網》（https://tw.nextapple.com/），9月1日上線，粗估一年投入約3～4億元營運。

潘杰賢強調，《壹蘋新聞網》將堅守「不用品牌、不用網址、不接觸個資、不使用資產、不介入新聞中立、絕對遵守法律」的「五不一絕對」原則，建立一家中立理性客觀、堅持爆料的關鍵媒體，此舉能讓歷時數個月的紛擾劃下句點。

潘杰賢說，即使在過去幾個月艱困環境下，《台蘋》流量仍居前幾名，交易案不成很可惜，大裁員更可惜。因此兩周前，龍丞創意決定新聘原《台蘋》員工加入公司，留用大部分財務團隊，但薪資有調整，為了公司穩定性，未來沒有出紙本的計畫，9月1日《壹蘋新聞網》正式上線，由200多位前台蘋員工原汁原味創作。

新網站nextapple App今日剛審過，明天起各大聯播網下廣告露出。他強調是這家公司是他完全獨資，預計一年需要3、4億元投入營運。

他強調，《壹蘋新聞網》與《台蘋》是兩個平台。至於台蘋交易案是否繼續？潘杰賢表示，未來如果有新資訊，可以再評估。

還原《台蘋》交易案來龍去脈，當初是黃浩主動聯絡潘杰賢提出交易邀約。經謹慎評估後，潘杰賢對《台蘋》流量變現很有信心，因此同意由龍丞資本收購黃浩宣稱擁有的《台蘋》資產，潘杰賢不曾直接主動與香港壹傳媒或《台蘋》接觸關於交易事宜。

在現有情勢環境下，潘杰賢的法律與財務團隊進行調查作業後，研判目前交易方提出的文件無法繼續交易，但考量大多數台蘋員工將在8月31日失去工作，因此決定招聘他們，創辦全新的《壹蘋新聞網》，已有96％員工簽約同意9月1日加入新公司。

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