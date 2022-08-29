內外皆美 環泥今年獲利拚登5年新高

手中總待提量超過300萬立方米；轉投資持股29.86％股權的六和機械今年營運貢獻度可望較去年增加6成以上，又有資產重估加持，環泥（1104）預期，今年獲利可望創5年來新高。



主要以南部地區市場為主的環泥，受惠南科廠辦、台南及高雄房地產工程增加，今年1-7月預拌混凝土出貨量比去年同期增加了1成以上。



下半年是預拌混凝土需求忘季；加上大湖混凝土場第二套拌和設備第三季可貢獻產能，環泥預估，今年除了手中總待提量維持300萬立方米以上高檔，全年實際的出貨量預估也可達160-170萬立方米，比去年成長近2成。



根據環泥調查，包括新竹AI智慧園區及台積電2奈米廠房等廠商辦；台中地區高鐵站娛樂購物城及國際會展中心等大型建設案；台南、高雄捷運等公共工程和高雄台積電新建工程，都是潛在商機。



至於轉投資持股29.86％股權的六和機械，由於去年基期較低，今年大陸汽車市場處於成長，因此，全年對環泥母公司的獲利貢獻度將可大幅增加。



環泥樂觀預期，六和機械今年對公司的獲利貢獻會比去年增加7、8成。



根據環泥公布的上半年財報，因有資產重估，稅後淨利8.65億元，年成長62.7%，EPS 1.32元。法人估，下半年是旺季，環泥第三、四季的銷售量可望逐季增加，全年的EPS應可達2元以上，會是近五年來的高點。

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