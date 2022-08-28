敏實2上市櫃金雞 業績拚翻倍

敏實集團創辦人秦榮華指出，看好台灣的競爭力，針對旗下淳安電子、精確實業兩家上市櫃公司，不僅親自擔任董事長或直接參與決策，並表達「傾集團資源支持兩家公司發展」的立場，直白道出對兩家公司業績「翻倍、翻倍、再翻倍」的期待。

精確在敏實入主後，轉型發展車用鋁合金零件業務，並從最夯的電動車鋁電池盒開始切入市場。配合敏實布局，精確陸續在大陸湖北咸寧、東歐塞爾維亞等地設廠，隨新產能陸續投產，營收快速成長，今年前七個月合併營收10.63億元、年增近44％，幾乎快追平去年全年營收13.45億元。

精確訂下五年內營收將達百億元的成長目標，正好印證秦榮華口中的「翻倍、翻倍、再翻倍」期待，其中精確塞爾維亞廠今年10月將開始出貨福斯集團，供應福斯ID.4等新世代電動車鋁電池盒零件，樂觀第四季起業績翻倍跳！

法人看好精確明年營收將衝破50億元，每股淨利上看4～5元，較去年每股淨利0.82元將有脫胎換骨的表現。

精確日前法說會上，公布斥資60億元全球設廠布局的計畫，除已經行動的大陸浙江、湖北與東歐塞爾維亞外，未來也規畫赴墨西哥設廠，完成全球三大汽車市場─大陸、北美、歐洲的布局。

配合發展所需，精確將持續透過增資等方式擴大資金，秦榮華也表達敏實傾集團資源支持的態度。精確今、明兩年預計將辦理兩次現金增資，股本將從目前約11億元膨脹至15億元。

為達到降低油耗或延長電動車行駛里程，新車設計走向輕量化，汽車零件以鋁合金取代傳統鋼材成為趨勢，精確擁鋁壓鑄技術，在敏實入主後，轉型發展車用領域，從電動車電池盒出發，逐步擴大至底盤、車身結構、鈑金等零件應用，拓展業務版圖。