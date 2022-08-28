貨櫃量下修 運價恐續跌

貨櫃海運市場沒有量哪有價，馬士基、達飛等航運巨頭陸續在8月下修今年貨櫃量，預期運費將持續全面下滑；航運市場情報基準平台Xeneta監測數據則直指旺季不旺，下半年運量將首度出現低於上半年的情況，全年海運量估減少近3％。

對照上海航交所SCFI出口貨櫃綜合指數，從歷史高點下跌至今已逾38％，且跌幅持續擴大，其中歐洲線20呎櫃運價下跌逾43％、美西線40呎櫃運價下跌逾36％、美東線40呎櫃下跌逾26％。

多家航商、貨代業者聚焦，運價下修速度與底部測試，船貨雙方優勢反轉局面是否將至。疫情期間海運市場是船東市場，缺艙缺櫃隨行就市一路喊價；如今有填艙壓力的船找貨搶貨，有貨則運價可以談。

船找貨的現象，開始反映在船公司船舶布局，從原本熱門、高運價的東西向航線，包括跨太平洋遠東到美國線、跨大西洋的亞歐線，將船舶分散到運價相對抗跌的南北向航線，包括印度線、南美線等。

全球最大航商MSC地中海航運8月中全面恢復至科倫坡、印度南部港口服務，看好中、印貿易成長，帶動周邊國家貨櫃運輸量提升；陽明則是持續擴張南美、澳洲、印度線。

據Xeneta最新數據，今年海運貿易量比去年下降1.8％，如果下半年運量低於上半年，推估全年海運量下降2.7％。

馬士基第二季裝載貨櫃量比一年前減少7.4％，主因航運持續受阻與俄烏戰爭影響消費信心，特別是歐洲，並下修今年全球貨櫃需求至預測區間-1％～1％，預期美國中、短期業績將優於歐洲。

達飛則依據WTO預測商品貿易流動放緩可能持續到下半年，認為疫情期間運輸需求暴增，全球陷入約二年高運費、缺工的海運業多頭行情可能告一段落。

黃浦江乾涸 船運卡卡

受到連日高溫天氣影響，大陸長江流域旱情頻傳。由於長江及太湖來水減少，上海市界內最大河流—黃浦江水位出現近20年的同期低位。近期，連接黃浦江的淀浦河水位也明顯降低，影響通行效率，在上海閔行區澱東泵閘河段附近，一度出現近百艘運砂船滯留。

綜合陸媒報導，自8月以來，上海高溫日多達22天，累積降水量68.5公厘，比往年同期的154.2公厘減少近六成。26日前後，澱浦河水位比往年同期明顯降低，加上周邊航道部分閘口因維修處於停運狀態，龍茗路橋一帶的澱浦河上有多艘運砂船滯留，出於防範水位低導致的擱淺風險，相關部門通知船舶就地等待。上海27座主要通航船閘在做好航道水位預判、確保通航安全的前提下，展開船隻通航工作。截至27日凌晨，澱浦河下游滯留的船舶已大致恢復正常航行。

除了上海以外，大陸多地水位創下多年新低。28日上午8時，位於湖南的洞庭湖城陵磯站水位21.75公尺，比歷年同期均值水位偏低7.37公尺，創下近50年來8月歷史最低水位。同一時間，位於湖北的長江漢口站水位15.7公尺，比歷年同期日均值低7.9公尺，大型船隻航運也受到影響。

整體而言，8月以來，黃浦江幹流、長江口潮位雖為近20年同期最低，但是對上海的影響有限。月初以來，內河通航總量為2.91萬艘次，與2021年同期的2.95萬艘次大致持平。