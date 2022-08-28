敏實掌契機 加碼投資台灣

敏實集團創辦人秦榮華指出，地球暖化、新冠疫情、地緣政治衝突導致汽車產業生態丕變，由全球採購走向「在地生產」，造成供應鏈大洗牌，汽車零件業者必須全球布局因應。敏實集團加速歐、美投資設廠，明年起海外事業營收將占逾半。

敏實集團是香港上市、全球百大的汽車零組件供應商，來自宜蘭的創辦人秦榮華，更名列富比士台灣第22富豪。目前敏實在台灣投資包括淳安、精確等上市櫃公司，發展車用電子、車用鋁合金零件等業務。

秦榮華認為，當前的地緣政治衝突，讓台灣的機會浮現，敏實會擴大投資台灣，增加對台採購，並要尋覓夥伴。以下是秦榮華專訪紀要：

問：近年全球汽車產業生態劇變，你如何看待？

答：新冠疫情、全球暖化、美中對抗、俄烏戰爭等各項變數橫生下，的確對汽車業生態帶來明顯改變。暖化造成極端氣候頻傳，讓「減碳」成為全球共識，碳中和更成為車業最大壓力源。

俄烏戰爭的爆發，大幅推升油價，間接促使歐洲各國訂出停產燃油車時間表，透過推廣電動車來抑制碳排。碳稅的開徵，讓全球車廠在新車型、零件開發上，必須要正視碳足跡問題，這對於汽車產業是很大的挑戰。

問：美中對抗的趨勢下，對汽車產業帶來何種影響？

答：美中對抗、俄烏戰爭等地緣政治衝突，加上新冠肺炎打亂全球物流供應鏈，讓汽車產業從過往的「全球採購」，走向「在地化生產」，歐美車廠都要求零件廠本地化生產，造成全球供應鏈大洗牌，汽車零件業若無法全球布局，未來將無法生存。

因此敏實積極開展全球布局，赴波蘭、捷克、塞爾維亞等東歐國家設廠，就近供應包括福斯汽車集團在內的歐洲車廠，在北美也於田納西、密西根及墨西哥等地布局。

透過加速海外投資布局，預期明年敏實集團海外（大陸以外）事業營占比將過半，2024年更將進一步提高至7成。

問：面對減碳的環保需求，敏實如何因應？

答：敏實會透過提升使用綠電，達到減少排碳，符合車廠碳足跡要求。事實上，隨科技進步，搭配儲能應用，綠電的成本已大幅下降。

敏實塞爾維亞廠取得每年百萬度的水力發電供應額，對在當地設立電解鋁工廠帶來降低成本且符合減碳要求的雙重效益，敏實得以打造一條龍的鋁合金零件生產基地，大幅提升歐洲車廠的接單競爭力。

問：在電動車的布局上，敏實集團的規畫為何？

答：電動車是趨勢，敏實積極發展電動車各項技術與零件，也成為許多電動車業者重要供應商，但目前不會直接投入電動車品牌經營，「畢竟做（電動車）品牌現階段要實現盈利的可能性不高，那都是資本市場的事情！」

敏實的電動車工廠以承接代工業務為主，已取得包括大陸滴滴、郵政電動物流車等代工訂單，年產規模達50萬輛。

問：全球汽車產業生態改變下，台灣的機會在哪裡？

答：疫情讓全球汽車供應鏈大洗牌，美中對抗、去中化的氛圍下，「台灣變得受歡迎！」加上台灣在技術上還有領先優勢，部分國家甚至願意多增加2～3成的成本，採購MIT產品，這就是台灣的機會，樂觀台灣出口有榮景可期。

敏實透過投資淳安、精確等公司，積極布局台灣，集團每年在台採購50億～100億元，更期待找到更多的台灣（汽車供應鏈）夥伴。

另敏實也透過在台辦學（敏實科大）培育人才，也將從東南亞召募的員工送來台灣培訓，厚植人才庫。

敏實這些年前往美、歐設廠，深受當地人力難覓所擾，這樣的問題也已在台灣發生，常面臨台灣員工不願外派的困擾，「人才不足」，恐成為台灣競爭力的威脅。