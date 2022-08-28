邊境開放期待大 航空雙雄飛高高

台灣開放國境後續想像空間大增，帶動航空與觀光族群股價26日雙雙噴發，法人指出，從世界各國態度與作為來看，台灣跟進鬆綁機率愈來愈高，航空雙雄的長榮航（2618）、華航（2610）客運業務有望盼到轉機。

群益投顧指出，根據IATA統計，全球航空客運量自2020年落底後逐年復甦，至今年6月為止，全球航空客運量已恢復至2019年的7成，其中，國內航線恢復至2019年的81.4％，而國際航線則恢復到2019年的65％。以各區域而言，亞洲區的國際客運量恢復速度較為緩慢，主因在於邊境管制開放較慢，隨東南亞國家陸續放寬邊境管制，未來亞洲國際航線客運量有望回升。

展望後市，法人指出，隨疫苗施打率的普及，未來主要國家對邊境管制的鬆綁已是時勢所趨，有望為航空業客運量帶來復甦曙光；油價方面，第三季以來燃油價格有所回跌，成本壓力有望較第二季略見舒緩。

法人研究機構估算，長榮航2022年每股稅後純益（EPS）1.98元，比2021年的1.31元高出5成以上，2023年的EPS更可望上升到2.96元。

中信投顧針對長榮航指出，雖貨運需求出現回落，然客運部門正在快速復甦，中信預計第四季起隨台灣邊境管制進一步放鬆，將明顯帶動國際旅客進出需求，報復性旅遊商機有助客運票價與長榮航毛利率維持高檔，預期長榮航營業利益率從第四季起持續成長，給予「買進」投資評等，建議旗下客戶靜待獲利成長帶動個股評價提升，推測合理股價39元。

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