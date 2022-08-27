海運榮景到盡頭了? 法貨櫃巨頭洩運價走向

上海航交所SCFI（上海出口貨櫃運價指數）最新報價周跌8.03％至3154.26點，在美西線兩位數領跌下，不僅連11黑，更創疫情以來最大跌幅，無獨有偶，法國貨櫃巨頭達飛海運集團（CMA CGM）預期，需求走軟、物流瓶頸紓解下，運價將持續全面性下滑。

全球第3大貨櫃船商、達飛執行長Rodolphe Saade在26日表示，歐亞運價從高峰期的每FEU（40呎櫃）1.4萬美元，跌至目前僅剩9,000美元，不僅歐亞地區運價持續滑落，過去幾周內，幾乎所有地區的運費都在下滑，並預期跌勢將延續下去。

Saade認為，即使目前部分地區仍存塞港問題，也或多或少干擾全球供應鏈，雖可替運價跌勢帶來緩解效果，但不可諱言的是，各地貨載需求正在減少，預告長達2年的海運榮景正式告終，但他也強調，運價雖長線看跌，但應該不至於再度重挫，軟著陸機率較大。

疫情導致海運需求暴增，但高運費和缺工問題，現隨貿易放緩而走向泡沫，WTO（世貿組織）日前也指，上季商品貿易流動放緩，預期疲軟態勢恐持續至下半年。

除SCFI跌不停，大陸寧波出口貨櫃運價指數（NCFI）也挫7.3%至2400.3點，21條航線的運價全數走低，顯示市場行情持續低迷，下行趨勢難止。而在北美航線方面，艙位明顯供過於求，美西線每FEU約4500美元。

研究機構Markit數據顯示，美國8月製造業、服務業、綜合採購經理人指數（PMI）續創2年多新低，其中服務業、PMI連2月陷入萎縮，經濟明顯惡化。通膨居高不，未來經濟形勢嚴峻。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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