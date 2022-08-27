台積高雄建廠 再掀料工雙漲、缺工搶人潮

伴隨台積電高雄廠即將動工，市場再度掀起「料工雙漲」與「缺工搶人」風潮。雖然最近鋼價有回軟趨勢，但對鋼材原料成本變動不大，估計鋼構原料成本仍增加2％～11％左右，且因專業技術工嚴重缺乏，工資水漲船高，包括電焊工、吊裝工及綁鐵工等，今年工資較去年大增10％～25％不等，尤其模板工的工資漲幅更是翻倍。

在料工雙漲方面，鋼界人士透露，去年以來受到原物料成本上漲影響，鋼構主要用料鋼板和H型鋼產品，截至目前為止，鋼板1年期料漲幅達11％，型鋼漲幅約2％，且鋼構的起重工（吊裝工）今年一天的工資達到4,000元，較去年增加25％，尤其電焊工一天工資達到5,500～6,000元，漲幅10％左右。

鋼筋料價方面，相關人士指出，今年初以來，隨著國際廢鋼原料成本大漲，3～4月間每公噸的購料價格達2.5～2.6萬元，但最近隨著廢鋼原料走跌，鋼筋售價走軟，目前每公噸購料價降到2.2～2.3萬元左右，但仍較去年料價漲了4成左右。

鋼筋漲價外，工地的「綁鐵工人」，因相當欠缺，炙手可熱，工資節節高漲，業者透露，目前「綁鐵工」一天工資達3,000～3,500元，較去年上漲20％～25％左右，據傳台積電建廠的工資可能高一些。

另模板工的缺工也相當嚴重，不僅工人難找，而且工資高漲，目前每平方米收費在1,600～1,800元左右，較去年增加一倍左右，台積電廠房工程模板施工可能略高一些。

業界指出，鋼構、鋼筋原料成本上漲，業者都會設法反映成本，但鋼構吊裝工和電焊工工資上漲部份，通常交給下包商去傷腦筋。至於模板工和綁鐵工工資上漲部份，則對營建業的衝擊較大。

業界仍籲請政府，能考量疫情等因素，讓業者能展延工期，且因申請外勞手續過於冗長，影響工程推動，也希望能協助縮短程序，來解決缺工困擾。