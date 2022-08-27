台積高雄廠將動工 鋼構、鋼筋業全力備料

台積電高雄廠預計近期內動工，用鋼需求較多的鋼構業、鋼筋業積極備料，可望為低迷的鋼市打了一劑強心針。對此，中鋼董事長、也是台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟表示，台積電高雄晶圓廠建廠，將形成產業聚落效應，可望帶動本地用鋼需求成長。

台積電高雄廠一旦建廠，因主要鋼材為鋼板、型鋼、鋼構及鋼筋等產品，受惠廠商有中鋼、中龍鋼鐵、中鋼構、長榮鋼、東鋼、春源、豐興、威致及海光等相關鋼廠。

對於台積電高雄廠即將建廠，鋼鐵業龍頭中鋼和相關鋼廠都會全力協助供料。翁朝棟認為， 隨著高雄半導體產業聚落逐步成形，除了台積電等半導體大廠紛紛進駐建廠外，接下也有義隆電子、群聯等廠商將到高雄投資，之後也應有更多的半導體上下游廠商進駐。

翁朝棟指出，這些科技廠的陸續動工，預期未來可帶動高雄當地一波廠房的建設，有利於鋼構（型鋼）與鋼板、窄幅鋼板的需求提升，可望為現行低迷市場進一步提振信心。

而且，近期高雄市政府表示，為建構高雄半導體上下游產業聚落，8月起將推出「亞灣2.0計畫」，讓高科技產業從亞灣2.0出發，包括中央與地方共將在亞洲新灣區5G AIoT園區投入新台幣近110億元經費，預期將增加鄰近的商辦需求，並為振興經濟及鋼鐵需求注入一劑強心針。

對於這波科技廠房的動工建廠，中鋼構表示，該公司將按照規劃時程進行，目前除備妥料源外，手中的鋼構訂單仍達到18～19萬公噸以上，且訂單能見度也到達明年上半年以上。