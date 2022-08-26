裕隆 下修台灣全年新車銷量

黑天鵝仍在！43.6萬輛→42萬輛，全年車市展望由增轉減

由於車用晶片荒未見緩解，大陸封控餘波持續衝擊全球物流供應鏈，裕隆集團26日法說會宣布，調降今年台灣新車銷量預估至42萬輛（不含大車），全年車市展望由增轉減。不過，裕隆、中華車新車齊發，仍樂觀下半年本業將優於上半年。

裕隆、中華車上半年財報轉虧，裕隆每股淨損1.85元、中華車每股淨損7.52元，係受轉投資新安東京海上產險的防疫保單鉅額損失衝擊。裕隆集團強調，此為一次性損失，本業經營仍穩健，中華車更宣示明年照常發股利。

裕隆集團旗下裕隆、中華車、裕融等三大上市公司，26日舉辦法說會，法人聚焦於今年車市展望、新安產險鉅額防疫保單損失、資產開發等三大題材。

受到缺車問題衝擊，和泰車上周率先調降今年台灣車市預估至43萬輛（含大車）後，接著裕隆跟進調降全年市場預估至42萬輛（不含大車），對比較今年5月法說會裕隆預估的43.6萬輛，降幅達3.67％，且全年車市由升轉跌，將低於去年的43.4萬輛。

裕隆解釋，儘管近來疫情趨緩，但車用晶片缺料仍未緩解，且升息、通膨使經濟成長放緩，決定調降全年台灣車市預估至42萬輛。不過，下半年旗下裕日車有Kicks小改款、X-Trail大改款等國產新車上市，中華車新引進MG品牌將推出HS新款國產車、eMOVING電動機車也發表「勁炫125」新款，樂觀下半年本業將優於上半年。

至於拖累財報的防疫保單損失，裕隆表示，新安產險採保守策略，以高於政府數據的35％高損失率，推估全部損失達290億元，暗示接下來就算疫情升溫，追加估列損失的機會不大。新安產險上半年財報虧損240億元，裕隆依持股比認列51.22億元、中華車認列65.24億元損失。

中華車表示，扣除認列新安產險損失後，上半年EPS可達4.45元，對比去年同期（排除新安產險損益認列）的4.35元有小幅成長。