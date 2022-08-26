SCFI運價跌逾8％ 疫情來最慘

歐美拉貨、大陸出貨雙減，貨櫃海運跌勢難擋！上海航交所SCFI上海出口貨櫃運價指數26日最新報價，下跌8.03％至3,154.26點，創疫情以來最大跌幅，且連續11周下跌，歐美主要航線全面下修，這波由美西線運價帶頭下殺逾11％，是首見單周二位數跌幅，近洋線跌幅也高達21％。

航商、貨代業者解讀，由於歐美市場通膨罩頂，需求不振、庫存積壓，隨著貨源減少，船公司填艙壓力引發殺價搶貨現象，運價跌勢成趨勢，歐美主要大港罷工、壅堵程度，將決定運價的跌勢。

隨著第三季傳統旺季行情失靈，市場開始關注運價下滑速度與底部，航商持續調控艙位供給支撐運價，目前歐美長程線仍享有超額利潤。

但若跌幅持續擴大，每下探一個重要關卡，都可能牽動海運市場生態。

據統計，SCFI綜合指數從歷史高點下跌至今已逾38％，其中歐洲線每20呎櫃運價下跌逾43％最多，俄烏戰爭引發能源與糧食通膨影響大，美西線每40呎櫃運價下跌逾36％，美東線每40呎櫃下跌逾26％相對有撐，跟近期美東線塞港嚴峻有關。

近期跌幅深的東南亞近洋線，本周跌幅逾21％，業界稱，主要受到貨量多的越南、泰國航線，吸引眾家船公司搶貨影響。

業界曾做估算，只要運價從高點下跌不逾5成，船公司還是很賺錢，如今若按SCFI運價指數走勢，恐怕即將面臨考驗。

本周美西線40呎櫃現貨價已現4字頭，許多落在大約4,500～5,000美元，對許多以高價租船的小船的獲利可能被壓縮，大船也有填艙壓力需削價搶貨，一般認為若跌破3,500～4,000美元，許多不具成本優勢的小船恐將先退出市場。

業界估，目前可以阻止運價緩降的因素首推塞港，降低船舶周轉率、自然減少艙位供給，歐美都有鐵公路與港口罷工問題，包括英國佛利斯多港、德國漢堡港等，9月傳出歐洲線有近半數航班擬取消，業界觀察，歐洲線運價似有緩降現象。

接下來，就看庫存消化、通膨緩解速度，業界觀察，歐美經過兩季消化庫存，預計第四季將可看到季節性需求、一般性商品補貨，期待淡季不淡，支撐運價。