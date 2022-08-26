聖暉大陸子公司 年底前上海A股掛牌有望

母以子貴！聖暉（5536）集團旗下持股86.66％的大陸子公司-聖暉系統集成，申請上海證券交易所A股掛牌案，今（26）日獲得首次公開發行批准，今年底完成掛牌有望！聖暉今日收盤價203.5元、股價大漲了6元，漲幅達3％。

聖暉系統集成上海A股上市案，今年7月獲中國證券監督管理委員會審議通過，8月初正式進行首次發行申請，今日通過首發案審批後，將陸續訂定新股發行、路演時程，聖暉期望在年底前正式上市。

聖暉表示，聖暉系統集成順利完成上海A股上市後，有助於加速擴張大陸及國際業務、吸引當地專業人才、提高市場知名度及提升公司競爭力。

展望下半年，聖暉總經理賴銘崑指出，聖暉截至6月底在手訂單金額高達330億元，年增60％，創下歷史新高；同時看好今年營收成長幅度可望優於預期達到10％至20％，續創歷史新高可期，目前訂單能見度也已看到2024年。

聖暉上半年合併營收達119億元、稅後純益7.2億元、EPS高達12.58元，分別年增32％、41％、41％，繳出歷年同期新高紀錄！法人預估，聖暉今年EPS可望超越去年創下的21.08元，大賺2個股本以上、續創新高可期。

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