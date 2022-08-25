新聞分析｜長榮、星宇、立榮 三角競合受矚

長榮、星宇、立榮 三角競合關係如何發展？

廣義的說，長榮、星宇、立榮三家航空公司，對外兄弟登山各自努力，可搶占更大的國際版圖；但對內，隨著弟弟派的張國明、鄭深池，注資入股張國煒的星宇航空，三家航空公司出現新的三角競合關係甚受矚目，長榮集團兄弟經營權內戰砲火，依然猛烈。

法人指出，長榮航空是集團核心事業，也是兄弟兩派過招必爭之地，這一路將打到長榮航空明年董監全面改選。大哥張國華、三哥張國政的動向尤其受到關注。在星宇這次現增案中，張國政並未表態，也頗受矚目。

弟弟派掌控的長榮國際，持續加碼買進長榮航空持股，光6月14日至8月17日，就合計砸下逾35億元，買進約10萬張長榮航空股票，持股增至約12.36％，步步進逼長榮航空最大股東–長榮海運近15％的持股。長榮海運由大哥張國華掌控，持股逾10％。

長榮航空是長榮航太的最大股東，立榮目前則由張國煒代管。立榮主攻國內、大陸航線，可與星宇互補互利，可創造雙贏；但立榮大陸線飛機租用，以及定位、票務系統等部分，卻與長榮航空有著緊密合作的臍帶關係，一旦切割，立榮要發展獨立系統並順暢運作，各方面都不簡單。

據了解目前星宇、立榮雖獨立經營，但兩家航空公司合作大陸線的機會大，立榮是否淡出國際航線則待觀察。而隨著立榮站隊弟弟派，長榮航空與立榮是否將分道揚鑣，也是後續觀察焦點。

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