長榮弟弟派大團結 2張新面孔成星宇新股東

長榮集團已故總裁張榮發二房獨子張國煒一手創辦的星宇航空，隨9月將登錄興櫃，大股東名單也悄悄傳出變化，與張國煒聯手對抗大房長子張國華為首的哥哥派，大房次子張國明及姊夫、長榮國際董座鄭深池雙雙參與星宇增資，目前弟弟派中，僅三子張國政動向尚待確定。

星宇航空2020年1月開航，卻在疫情爆發下壓抑營運表現，在辦理公開發行後，已敲定9月底前登錄興櫃，因股本已逾150億元，有望成興櫃板的股本王，除為上市掛牌暖身，也將辦理現增2.75億股，以每股12元溢價發行，法人圈傳已超額募到33億元。

根據《鏡週刊》報導，此次增資讓星宇股東結構出現新面孔，除了張國煒及能率集團外，包括張國明、張國政及鄭深池皆傳參與投資，其中張國明斥資約3億元，鄭深池則以個人名義參與，和長榮國際無涉。

張國煒日前才在弟弟派支持下，回鍋接掌立榮航空董座，而與張國煒同樣曾任長榮航董座的張國政，兩人過去心結頻傳，現在關係雖已破冰，但是否參與星宇增資尚未獲證實，若傳聞成真，勢必有助於深化弟弟派的同盟關係。星宇公關長聶國維則回應，站在公司立場，當然支持新股東參與，但未證實張國明等3人是否注資。

此外，星宇8月中旬甫公布半年報，上半年營收6.32億元、稅後虧損26.64億元，每股虧損2.03元。雖累計虧損已達95.98億元，但公司看好下半年邊境開放，伴隨新機報到，整體營運將有明顯改善。

觀察星宇現有12個航點，除穩定增班，下半年還將陸續開出北海道札幌、東南亞等新航點，且在長程線主力客機A350預定10月交付首2架後，已暫訂明年4月首飛美西洛杉磯，成為國內第三家進軍越洋航線的業者。

（旺得富理財網 李宗莉）

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