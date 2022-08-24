接單惡化 工具機業鼓勵休假

上銀董事長卓文恒示警，大陸疫情、限電、及美國經濟明年下行等衝擊，目前台灣工具機業接單比去年至今年首季巔峰減少2～3成，部分工具機零件業降價搶單，更有部分工具機廠鼓勵員工放年假排休，大陸若無振興經濟或放鬆疫情控管，2023年上半年之前接單不樂觀。

中鋼董事長翁朝棟也表示，9月因內外銷仍然缺乏需求動能，接單狀況不如預期，加上為了配合防疫措施，現在確實有鼓勵員工排休，不過沒有強制性要休假。且伴隨著年度即將結束，也會加強宣導，鼓勵集團同仁儘快排休。

翁朝棟指出，現在最大問題仍在於市場庫存亟待儘快消化，尤其大陸，雖有慢慢降低庫存的趨勢，但距離目前尚有一些差距，只要庫存能儘快消化，需求動能上來，就有利於接單。

卓文恒24日出席台灣機器人與智慧自動化展受訪表示，大陸疫情及限電措施、全球通膨、升息、能源危機、俄烏戰爭等變數，加上媒體報導及調查機構都認為，美國經濟明年負成長，除非大陸未來幾個月推出振興經濟或疫情管控鬆綁，否則依目前台灣工具機整體產業接單，會比去年至今年第一季衰退2～3成，到2023年上半年之前接單恐怕都不樂觀。部分台灣工具機業者開始擔心，怕重演2020年疫情爆發初期，訂單疲軟的狀態。

卓文恒坦言，台灣工具機產業目前大陸市場接單都放緩，歐美、日本及東南亞等市場接單還不錯，但無法回到去年至今年第一季盛況。

上銀子公司聽聞有些日本工具機廠接單已有下滑跡象，部分台灣工具機廠幫日本品牌工具機代工，今年接單雖不成問題，明年接單相對比較不樂觀。目前聽到工具機零組件廠商開始降價搶單，有些工具機廠7月起，開始鼓勵員工要排休年假，還不到放無薪假程度。

卓文恒指出，台灣傳動設備產業廠商如果只做台灣及大陸兩市場，受影響很大，如果產業及通路布局比較寬、開發新市場或新產品的廠商，或是耕耘新能源、半導體及智慧製造等產業的廠商，受影響較小。

東台集團董事長嚴瑞雄指出，東台花比較多的時間協助國內業者提供解決方案，有些機械加工等產業，原本向日本工具機廠採購設備，今年就轉向東台採購，東台今年內需市場成長，近1、2月仍有客戶持續詢單或下單，東台工具機尚未因競爭對手低價搶單而掉訂單。然而PCB鑽孔機市場以大陸為主，東台不想低價搶單，訂單的確有下滑的現象。