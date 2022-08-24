工具機寒冬恐至2023年？上銀董座這樣說

上銀董座示警：大陸疫情、限電衝擊 工具機寒冬恐至2023年

台北國際自動化工業大展今天開展，上銀(2049)董事長卓文恒接受訪問時指出，整個工具機產業受到大陸疫情、限電影響，目前接單較去年同期至少少了2到3成，以目前狀況來看，美國經濟有可能下行，產業景氣到2023年可能都不樂觀。

卓文恒表示，大陸疫情到目前沒有斷過，限電也從去年到今年陸續在發生，衝擊到整個機械業，現在看起來景氣就不是那麼好，估計整個工具機接單較去年同期接單減少20到30％。美國經濟明年又可能面臨負成長，今年下半年甚至明年都不是那麼好，至於明年何時轉佳？他認為，2023年至少前半年、搞不好一整年都不理想，景氣何時轉好還真的要去拜拜問一下。

自動化零組件是面臨價格壓力，卓文恒不諱言指出，有聽到業界很多零組件都開始調降，殺價搶單也是在發生，估計零組件接單至少較去年同期也少了3成。

今年狀況主要還是來是大陸，大陸以外地區比較好，但前陣子歐洲也有下來，已經沒有第一季或去年來的這麼好，基本上還算可以，不會像台灣、大陸降幅這麼明顯。

日本工具機接單感覺也不佳，日本上半年接單都還很熱，因為都接國外訂單，設備業交期也長，可能都是半年或是10個月以上，所以日本反映會比較慢，最近很明顯已經冷卻下來。

（時報資訊 莊丙農）