大陸限電擴大 西進紙廠因禍得福

大陸限電持續擴大，四川上周勒令所有工業電力用戶停產6天到8月20日，已延至25日。西進造紙廠對此影響展開評估，初步認為工廠有自備熱電廠，產能暫不受影響；反而限電有利市場供需平衡，將「因禍得福」。



業者分析，這波大陸限電主要原因是高溫少雨，白天尖峰用電時電力短缺，晚上離峰用電時段電力仍足夠。由於大型造紙廠都有自備熱電廠，不會因限電政策而停機，受影響的應是沒有自備熱電廠的小型紙廠。



由於最近大陸造紙市場傳出庫存偏高，包括玖龍、山鷹、理文等大陸三大造紙廠，罕見在8月旺季啟動密集停機計畫。此次限電，讓市場供給進一步緊縮，反有利市場供需加速平衡、幫助紙品價格回升，榮成、永豐餘等西進造紙廠將因禍得福。



今年大陸因疫情管控頻頻封城，對許多產業供應鏈造成影響，市況明顯不如去年；加上紙漿原料、煤炭燃料等成本高漲，造紙業營運面臨不小挑戰。



榮成為大陸第四大工紙廠，營運首當其衝，榮成今年上半年稅後純益3.01億元，比去年同期大幅縮水78.8％；最近公布7月自結稅前損益更出現虧損。



永豐餘旗下的揚州廠，營運同樣受到一些影響，永豐餘上半年稅後純益7.63億元，比去年同期大幅縮水76.5％。



法人分析，四川限電不是今年才發生，去年底大陸就曾實施大規模的「能耗雙控」，從去年的經驗來看，限電對玖龍、理文、山鷹、榮成等大型紙廠而言影響不大，反而因為整體市場供給減少，刺激紙品售價上揚，對紙廠獲利有利。



尤其和前兩年不同的事，今年通膨烏雲籠罩全球，總體經濟降溫，包括造紙等許多行業都出現庫存偏高問題，現在是缺訂單、不缺產能，限電反而可以幫助市場供需調節，未必是件壞事。