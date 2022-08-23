電動車迎黃金10年 9檔電池股長多有戲

全球主要經濟體近年積極推廣電動車普及化，有鑑於此，日本富士經濟調查大膽預告，未來10年將是電動車銷售的「黃金10年」！然而，鋰電池堪比電動車的心臟，「得電池者得天下」這句話，因故流傳於業界。隨著電動車產業越旺，其電池材料廠也將進入輝煌歲月，台系電動車電池概念股康普（4739）、美琪瑪（4721） 、立凱-KY（5227）、中碳（1723）、聚和（6509）及明基材（8215） 後市可期。

日本富士經濟最新調查報告指出，時至2030年，全球電動車的新車銷售比重將贏過傳統燃油車，時間再推進至2035年，全球電動車銷售量有機會較2021年跳增11倍，占整體新車銷售量比重過半，未來10年將是電動車銷售的黃金10年。

據悉，電池材料屬於電池產業中游，包含正極材料、負極材料、電解液、隔離膜，台廠康普、美琪瑪及立凱-KY是負責正極材料的廠商，負極材料、電解液、隔離膜分為由中碳、聚和及明基材負責。

除此之外，台泥（1101）、台塑（1301）、鴻海（2317）也紛紛進軍電動車電池領域，台泥旗下能元集團宣布興建全台最大鋰三元電芯廠，台塑新智能選在彰濱工業區新建磷酸鋰鐵電池芯，鴻海則在高雄發展磷酸鋰鐵及固態電池。

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（旺得富理財網 廖小蕎）

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