破天荒反差行情 小船運價跑贏大船

今年來散裝航運市場破天荒出現反差行情，小船運價首度一路跑贏大船，據8月最新行情，超輕便型小船平均日租金逾1.8萬美元，遠高於海岬型大船6成以上，引發大船搶小船生意，大陸內貿船跑出外海搶國際船市場，因應二大競爭新現象，台灣散裝族群積極調整船隊結構應戰。

以中小型船隊為主力的慧洋海運，持續增加運力擴版圖，今年共交付Handy及Panamax各三艘新船，都已簽訂穩定租約，總計集團旗下有多達141艘船舶，明、後年將再陸續交付11艘節能新船。

另以海岬型船為主力的裕民航運，今年來則增加中小型船運力估10～15％，也向國外散裝航運同業租船搶市，並公告以6,800萬美元（逾台幣20億元）打造二艘64,000噸散裝船，後年交船，以多元船型靈活滿足市場需求。

專注中小型船隊營運的正德海運，則是賣掉萬噸以下小船，擺脫與大陸散裝小船等紅海競爭，另訂購6艘4萬噸輕便型小船預計明年第一季起陸續加入營運，及首度購入一艘176,955噸海岬型船投入，著眼大船投資大、利潤高、風險大，進入者少，握有長期租約獲利佳。

裕民分析，今年來以運送鐵礦砂為主的海岬型船，受大陸爛尾樓等風暴衝擊大；反觀中小船舶貨源相對多元，運輸需求相對穩定，以運輸煤炭、穀物、廢鐵等為主，相對抗跌。

長期則看好全球搶糧、搶煤，支撐中小型船舶需求，且電動車所需鋁鎳礦等運輸需求增加。

總計8月截至19日，海岬型船8月平均日租11,624美元，今年來高峰在5月平均日租29,139美元；巴拿馬極限型8月平均日租17,198美元，今年來高峰在5月平均日租29,261美元；超輕便極限型船8月平均日租18,683美元，今年來高峰在3月平均日租30,770美元。

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