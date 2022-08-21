散裝船運殺聲起 探今年新低

大陸爛尾樓、限電風暴，波及營建、製造業，載運大宗原物料的散裝船市也難逃運價殺盤命運。據19日報價，主要載運鐵礦石的海岬型船平均日租金續跌近千美元、至6,267美元，已不及成本價的半數，拖累波羅的海綜合運價指數BDI下挫至1,279點，雙雙寫下今年來新低。



航商表示，大陸是最大原物料進口國，今年來除了疫情封控持續影響需求，爛尾樓6月底開始延燒至今至少15個省、上百個城市，加上8月起限電範圍擴大，是造成散裝船舶運價在5月來到今年高峰後反轉，在下半年變盤的三大因素。



尤其在上周，散裝船現貨市場經歷今年來最大幅度修正，BDI指數周跌逾13％，8月來跌逾31％。其中，海岬型運價指數BCI在18日跌破千點，平均日租大跌1,790美元、至7,188美元，創逾二年來單日最大跌幅；海岬型BCI指數在19日續跌111點至756點，海岬型船平均日租下跌921美元、至6,267美元。



中小型散裝船運價相對有撐，19日巴拿馬極限型運價指數BPI小跌61點、至1,688點，平均日租下跌550美元、至15,188美元；唯一逆勢上漲的超輕便極限型船運價指數BSI，19日小漲37點、至1,735點，平均日租上漲401美元、至19,082美元。



裕民航運指出，大陸是全球最大鐵礦砂、煤炭進口國，海岬型船運輸需求6至7成來自大陸，近期大陸製造業、營建業低迷，下修原物料需求，海岬型、巴拿馬型船運價跟著修正，第三季旺季不旺，爛尾樓、限電若無法緩解，恐將影響第四季。



慧洋海運表示，下半年受到全球通貨膨脹、大陸經貿恢復不如預期等影響，整體散裝船運市場需求量下滑，BDI指數近期持續走跌，期待後市有需求回補的可能性。



整體看，散裝航運市場上半年運價表現不錯，反映在散裝族群上半年財報；下半年將受到全球通膨、大陸因素影響。截至19日，今年BDI平均數2,183點，雖低於去年BDI平均數2,943點，但高於2020年的1,066點、2019年的1,353點。



法人表示，散裝航運仍有利多可期，歐美8月起停止進口俄羅斯煤炭，改向更遠地區採購，拉長延噸海浬，有利消化散裝船運力；明年環保新規上路，預估市場上8成船舶受影響，未符合法規船舶需降速甚至淘汰，加上新造船訂單處在歷史低檔，船舶供給缺口將持續擴大，有利支撐運價。