機器人＋自動化展登場 廠商迎大單

少子化、疫情兩大因素，促使全球範圍的機器人需求與日俱增，在此背景下，由台灣智慧自動化與機器人協會主辦2022年機器人與智慧自動化展24日登場，計有上銀集團、台達電、西門子、ABB及施耐德電機等國內外768家廠商參展，藉此年度盛會與潛在客戶對話，並爭取新訂單。

依IFR資料顯示，2022年全球工業用機器人安裝數量，從2021年306萬台增加至315萬台，預估2023年達342萬台、2024年增至370萬台，呈現逐年成長的趨勢。全球消費性服務機器人每年均以兩位數複合快速成長，又以家庭、教育及物流三領域，成長速度最快。

台灣智慧自動化與機器人協會表示，本次展覽計有上銀集團、廣達集團旗下廣明機器人、台達電、研華、東元、士林電機、氣立、盟立、東佑達、日本三菱電機、安川電機、德國西門子、法商施耐德電機等國內外廠商，共768家報名參展，與去年相當接近，使用攤位數則略增至3,076個。

東元集團表示，今年參展以ESG永續概念，打造低碳智慧未來工廠為主軸，攜手關係企業東捷資訊及東訊，聚焦低碳工業解決方案。重點產品包括永磁直驅馬達、冷卻水塔專用變頻控制驅動器、碳資產管理和可視化監控系統，可協助客戶提升能效、降低能耗，現場動態展示特定產業的節能方案。新產品「次世代小型化變頻器E710」也會首度亮相。

上銀集團旗下上銀及大銀微系統兩公司，將聯手展出晶圓移載系統（EFEM），使用上銀研發的控制系統，能彈性選配Wafer ID讀取、晶舟盒RFID感應、晶圓尋邊校正、凸片檢知、站點在席感測等周邊配件，並搭配對應的晶圓機器人，完整的自動化系統，強調能增加客戶設備及製程的競爭力。

東佑達本次展出主題是「多元化智能傳動元件」，展出不帶電滑台模組、電動缸、單軸機械手、線性馬達機械手、桌上型機械人、AGVS無人搬運車系統等多款新品。