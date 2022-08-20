歐美經濟解封 生技廠海外結盟踩油門

當主要產業因終端消費趨緩，市況反轉走弱之際，國光生、安克、安特羅、普瑞博等生技類個股，受惠歐美經濟解封，加速前進海外的策略合作計畫，衝刺營運規模。

指標業者之一的國光生，除歐盟EMA與美國FDA，還有大陸、加拿大、巴西等國的查廠認證，延期難能可貴的是取得回教國家清真認證，今年進軍東歐市場以來，海外訂單動能成長明顯。其中四價流感疫苗藥證為大陸唯一進口疫苗廠，與銷售夥伴合約期間為2022～2024年，預估每年下單成長10％～15％。

國光生說明，天道充填訂單合約主要內容，是自第二條充填產線查廠認證完成後五年，每年訂單不低於4,000萬～5,000萬劑，目標市場為歐盟國家，預估2023年訂單有機會倍增；賽諾菲四價流感疫苗充填合約至2025年，鎖定美、英市場，營收也有3成的增長。至於破傷風疫苗方面，預計2023年7月完成商業量產。

國光生正規劃前進印尼，在吉沛經濟特區建立海外生產基地，生產自行開發的疫苗及生物製劑，並建置成為海外CDMO（委託開發與生產）的重鎮。另外，國光生擬與子公司安特羅、新加坡北極星控股集團旗下Innovalues Tech，共同籌組東南亞合資公司，擴大銷售布局。

安克生醫的超音波電腦輔助診斷（CAD）醫材，為全球第一個獲美國FDA核准的公司，共計有6項全球首創研發產品，4項獲美國FDA、歐盟CE上市許可。其中甲狀腺超音波AI輔助系統「安克甲狀偵」於全球131家醫療院所，獲300多名醫師使用；「安克呼止偵」也獲泰國訂單，搶下東南亞市場灘頭堡，持續與韓國、以色列進行洽談；新開展的乳房超音波AI Live技術初期成果開始與美國超音波大廠進行洽談，搶攻全球乳房造影市場。

普瑞博首款醫療耗材產品「抗凝血型白血球減除過濾器」，取得美國FDA、台灣TFDA及歐盟CE上市許可，積極申請東南亞、中東及南美洲等上市許可。另聯合美、歐及大陸客戶，研究產科新應用非侵入性產前檢查（NIPT），胎兒檢測週數可從12周提前到6周，有效降低出生缺陷，並將目前幾萬元檢測費用降低1/5，僅3,000～5,000元即可進行，未來有望納入各國醫保。

安特羅腸病毒71型疫苗已向衛福部食藥署（TFDA）申請藥證，最快10月取證、明年3月啟動銷售。越南腸病毒71型疫苗三期臨床試驗預計8月完成收案，一年後解盲，搶攻東南亞市場。