台灣毛小孩商機破600億 盤點3大咖布局

毛小孩商機持續穩健成長，幾乎不受景氣影響，吸引食品、零售業者搶食，包括福壽、大成、統一、統一超等業者紛紛布局卡位。

這兩年疫情衝擊全球經濟，唯獨寵物商機不減反增。中華民國寵物食品及用品商業同業公會理事長石世琮表示，疫情下，許多產業或多或少受到影響，唯獨寵物商機不但不受影響，反而逆勢成長，根據統計，去年台灣寵物食品及用品市場規模約581億元，估計今年將可突破600億元大關。

他分析，由於疫情大家很苦悶，待在家時間變長，「毛小孩」成為最佳撫慰。另外台灣生育率愈來愈低，愈來愈多人喜歡養寵物，也讓相關商機多年來一直維持穩定成長。

台灣業者相中商機，福壽是國內最早布局寵物市場的廠商之一，耕耘寵物食品市場已將近40年，自創「博士巧思」、「自然禮讚」、「艾思柏」、「葛莉思」等多個品牌，目前在台灣寵物食品市場居國產品牌市占第一，市占率約43％。

福壽董事長洪堯昆表示，目前台灣寵物食品市場幾乎是進口品牌的天下，國產品牌市占率只有兩成。但其實台灣很會做食品，而且食品新鮮就是好，未來國產寵物食品還有很大的成長空間。

國內肉品暨飼料龍頭大成去年也正式跨入寵物食品市場，推出自有品牌「GOMO PET FOOD」，經過一年布建，目前包括寵物乾糧、罐頭、零食、保健品等產品線已全部到位。

大成集團董事長韓家宇日前透露，大成正準備在台南柳營打造一座寵物專業工廠，目前土地已經找好，最快兩年後完成，大成摩拳擦掌，準備全力衝刺寵物食品事業。

國內超商龍頭統一超同樣看中毛小孩的商機潛力，去年6月開始以複合經營策略，於實體門市設立寵物專區，到目前為止，已經拓展到超過1,200家實體門市。

統一超依據商圈屬性量身規劃商品結構與種類，聚焦寵物用品、零食、罐頭、乾糧等四大類，開發60至300款寵物商品。並且引進統一寶多福、汪喵星球、多格曼、西莎等更多高人氣的寵物專門品牌，希望化身成為「離家最近的毛小孩生活型服務平台」。