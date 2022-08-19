撐不住了！正隆：衛生紙擬漲價5％至20％

成本壓力擋不住！國內第三大家用紙廠正隆（1904）19日預告，公司正與通路賣場積極溝通，下半年擬調漲衛生紙售價，依照不同產品及通路，預計漲幅介於5％至20％。

正隆今天舉行線上法說會，總經理張清標表示，今年包括原料、燃料等各項成本持續上漲，公司實在是擋不住壓力，正隆剛公布半年報，公司今年上半年毛利率18.39％，比去年同期的26.85％，足足下滑8.46個百分點。造成正隆上半年稅後純益19.81億元，比去年同期衰退17.3％，換算每股純益1.79元。

張清標表示，由於成本持續向上，正隆今年以來透過取消通路端的折價、優惠等方式，間接提升衛生紙售價以轉嫁成本，平均漲幅約5％～10％。但是同時間，相關成本的上升幅度是50％～60％，產品漲價根本是杯水車薪。

實在是撐不住，他預告正隆正與通路賣場積極溝通，下半年準備再調漲衛生紙售價，依照不同產品及通路，預計漲幅介於5％至20％。張清標補充解釋，部分產品漲幅高達兩成，主要是上半年價格沒有反應到，下半年加碼調足。

正隆旗下擁有春風、蒲公英等衛生紙品牌，為國內第三大家用紙廠，僅次於金百利克拉克及永豐餘。此次正隆喊漲，外界好奇其他廠商是否跟進？

對此，永豐餘集團旗下消費品子公司永豐實回覆，公司目前正努力做更好的控管，並關注全球各種原物料與運輸成本變化，嚴密確保疫情不會對生產造成任何影響。公司會持續關注成本走勢及調節採購策略，謹慎因應原物料成本變化。對於是否漲價不願說死。

至於另一廣受國內消費者歡迎的量販賣場好市多（Cotsco）的自有品牌衛生紙KIRKLAND，7月初再度宣布調漲價格，每串（24包）售價從365元調漲為389元，漲幅約6.5％，而這已經是好市多衛生紙半年多來第三度漲價，如果從去年11月每串319元起算，累積漲幅超過兩成。

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