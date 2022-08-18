大股東同床異夢 大同總座難為

打天下難，治天下更難！百年大同公司在市場派入主後，不到二年換上五任總座，18日傳出第五任總經理蔡維力閃電請辭，大同股價由紅翻黑，投資市場對陣前頻換將已做出表態。大同目前四位大股東，其中三股勢力都來自市場派，應該最有感，如果經營團隊不穩定，奢談重整組織、創新，朝著發放股利的目標前進。

此事在法人圈引發熱議，關注焦點有幾個，大同總座一個換過一個，董座也換過二任，總座大都自己請辭，為什麼替換那麼頻繁？蔡維力上任49天，是在任時間最短的一位總座，前董座林文淵也只當了50天就離任。他們請辭原因多半是個人因素、健康因素，業界轉譯成大白話，就是「請辭原因不能說。」

林文淵當初離開大同，有媒體報導是因土地資產開發未獲得大股東共識，當時王光祥居二線，只當大同董事。去年12月王光祥決定親自上陣當董座，接著在今年6月組織重整，陸續換上新的總經理、財務長、發言人及幾位董事等，仍無法解決人事動盪。

據管理顧問業界的觀察，大同股東結構不穩定，可能才是震央。翻開大同今年股東名冊，除了王光祥、大股東鄭文逸、林郭文艷，多了精英電腦前董座蔣東濬，名列四大股東，除了林郭文艷，內部也傳出王光祥、鄭文逸、蔣東濬、大同執行董事陳榮泉，及「總顧問」方寬銘，組成所謂「五人決策小組」。

各方勢力齊聚攻山頭，就怕大股東對於公司治理與發展有不同、不一致的想法，造成事權不統一，更何況還有體制外的「顧問」，名實不符卻能夠號令，在講究公司治理的今天，都是可能讓專業經理人沒有辦法做事的關鍵，只好掛冠求去。

若回顧過往經營權之爭的企業案例，法人指出，大同股東本身是個較不穩定的結構或狀態，股權沒有絕對占優勢多數的贏家，若沒有孚眾望的意見領袖統一事權，很可能陷入多頭馬車。

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