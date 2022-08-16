中鋼9月內銷盤價續降 降幅縮小

中鋼16日開出9月內銷盤價，全面調降九大項規格產品，每公噸調降1,000～1,200元，平均降幅3.32％，為連續四個月降價，但較8月降幅5.61％明顯縮小。中鋼董事長翁朝棟表示，鋼價已落底，且出現向上拐點，以迎接第四季旺季的來臨。



翁朝棟指出，近來市場庫存加速去化，且流通行情也慢慢回升，伴隨9月鋼價落底，期能消除市場預期心理，樂觀期待後市需求逐漸加溫的契機。



中鋼執行副總黃建智表示，中鋼這次再降價，主要是為了促進庫存流動、抵禦低價進口及協助出口競爭力，以消弭市場低迷情緒，靜待第四季鋼市撥亂反正、返回常軌。



中鋼業務副總劉敏雄則指出，公司多方考量，並聚焦現況審慎開盤下，期望收到加速庫存去化與提升競爭力的效果，並掌握9月鋼市落底向上拐點的契機，期望供需獲得平衡，以迎接旺季到來。



中鋼指出，大陸下半年將召開二十大會議，「穩增長」主軸目標明確，官方持續推出振興經濟政策，近期投入7.2兆人民幣加大投放基礎建設。鋼廠方面，寶武鋼9月出廠價下調100～300人民幣，調幅已較上月明顯收歛，且鞍本鋼以平盤開出，大陸鋼價正醞釀落底反彈之勢。



且歐洲暑休後需求可望恢復常軌，因電費及天然氣價格不斷攀升，鋼廠紛紛尋求漲價以反映煉鋼成本。美國鋼廠Nucor已宣布調漲薄板價格每公噸55美元，加上越南當地進口料報價回升，前一波低價料逐漸消失，顯示出全球鋼價正迎來跌深反彈契機。



對於中鋼這次開出的9月內銷盤價，下游裁剪、製管業等相關廠商則表示，雖還能接受，但仍不盡滿意，因中鋼開盤後的熱軋報價，與進口貨價格仍有一些落差，只能期待市場需求儘快釋出，以改善現階段接單仍然嚴峻的情況。