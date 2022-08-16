航海王擱淺！航運業8大多空因素總盤點

航運三雄本周紛紛回測支撐，除長榮在周一失守百元後，今（16）日續跌2.41％至97.1元，萬海也告棄守百元關，陽明更是始終站不回90元，雖然海運界近期頻受運價走疲、旺季不旺等因素困擾，但業者減班、通膨降溫也替景氣帶來一定支撐，業內人士多認為，市況走勢仍呈健康，以下彙整近期八大多空因素，供投資人參酌。

在SCFI、CCFI等運價指數領跌下，航運3雄股價欲振乏力，Dcard股票版有熱心網友整理出航運目前的瓶頸與轉機，引發部分網友討論，雖有人認同航運基本面佳，卻被空頭放空惡搞，但也有網友認為，現在進場就等著被割韭，直言都血流成河了，手上有刀的還是快丟吧。利空部分包括以下四點。

一.運價走弱壓力自近洋航線擴散：雖長榮、陽明第二季獲利如預期再寫新高，但萬海卻降至四季以來低點，顯示近洋航線艙位需求快速鬆動，較長程線更早反應。

二.7月業績月減：大陸港口出發的貨櫃航運即期費率快速下滑，暗示業者可能取消更多航班，加上陽明、萬海7月營收雙雙月減，前者雖創單月第4高，但月減5.07％；萬海也月減5.53％。

三.美國進口運量走滑：陽明坦言7月歐美航線受市場影響，運價微跌，不排除明年可能供過於求；另從全美零售聯盟編製的「全球港口追蹤報告」來看，美國下半年進口量趨緩，代表未來數月運量恐較去年同期下滑，明年跌幅加劇，航商恐因此取消更多航班。

四.歐洲乾旱拉高船舶貨載成本：歐洲多地持續乾旱，萊茵河水位瀕歷史低點，低水位造成船艙被迫減量，最糟得空出3/4空間不載貨，以利船隻通行，等同原本1艘船的貨量，得拆成4艘才能運送完成，運輸成本形同暴增3倍。

至於利多部分，今年榮枯主要看第四季表現，被封為「最懂海的男人」、台驊董事長顏益財曾指，只要運價跌幅小於5成，且塞港、內陸運輸等問題難在2、3年內解決，長榮、陽明股價在百元以下都可閉眼買。

但他也提醒，雖然近兩年航運市場爆發，吸引許多投資人以當沖等方式參與投資，但現階段想有短期獲利困難、風險也高，建議中長期布局較合適。利多或轉機主要有以下四項。

一.減班支撐高運價：即使運價現疲態，但如美西線運價依然維持在3倍成本價之上，與過去10年的超低價相比，獲利空間仍大，加上航商減班因應需求降溫，有望撐住運價。

二.第四季消費旺季來臨：隨美國CPI回落，通膨降溫，有望激勵採購力道，或有機會推升運價再度轉強。

三.不再定調於景氣循環股：顏益財認為，現今時代變化快速，航運業也有所轉變，不該再被定調為景氣循環股，尤其三大海運聯盟自制能力強，都是支撐運價穩定的力量。

四.部分貨主轉艙穩量：有攬貨業者指出，近期雖見運價下修，但未現急墜崩跌的恐慌性殺價潮，且運價走跌有助於拉升部分貨主的載貨意願，尤其木材、鋼材等貨源，有望從散裝運送，重新改以貨櫃海運運送。

（旺得富理財網 李宗莉）

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