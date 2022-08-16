防柬國工作詐騙 104：關閉37家企業徵才

柬埔寨跨國詐騙，數千名國人遭集團拐騙到柬埔寨後一去不復返，甚至有受害人已經喪命；為防止事件擴大，104人力銀行今表示，繼8月初針對海外高風險地區職缺強制下架後，目前已關閉海外高風險國家(柬埔寨、阿拉伯聯合大公國等)共計37家企業的徵才需求。

針對在台灣設立公司，但工作地點位在高風險國家的徵才企業，104人力銀行表示，已經主動聯繫，除上市櫃公司且有提出投審證明者仍可刊登之外，現已關閉179個職務。

104人力銀行表示，採取「高規格從嚴」審核，一律不接受海外高風險地區，如柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、泰國、緬甸、寮國、烏干達、肯亞、土耳其等地區的企業來台刊登職缺，僅接受上市櫃等知名企業，以及海外關係企業或能出具投審函等證明者，才能在平台上述地區刊登職缺。

除主動出擊外，人力銀行現在也接受民眾檢舉；104人力銀行表示，全站所有職缺數超過43萬筆，目前持續盤點中，若民眾有發現可疑的職缺，請直接在職缺頁檢舉，也持續與雙北警局等警政單位密切合作

人力銀行提醒，可疑的陷阱職缺可能出現在社群、通訊軟體散佈，求職者應仔細比對工作內容描述及薪資，過於花俏、過於高薪、或強調快速致富等優渥條件，都必須提高警覺。

民眾出國工作遇到困難時，務必謹記「旅外國人急難救助全球免付費專線＋886 800-085-095」，如遇到求職陷阱，可立即向我國駐外使領館請求協助，或聽聞親友在外國遇到上述情況，也可就近向警察機關報案，警政署將即時通知外交部駐外館處共同處理。

（中時 洪凱音）