台鋼鐵業：四川限電停產有利鋼市

針對四川省對工業用電用戶限電六天，包括11家鋼鐵電爐廠一事，國內鋼鐵業咸認，限電時間上只有六天，預期對鋼鐵業影響有限，但如果限電是全面性的、且擴及全國，則影響性就大了，後續發展值得觀察。



根據報導，四川省這次限電對象，在鋼鐵業部分，包括攀枝花等11家電爐廠，其中攀枝花鋼廠不僅生產板類鋼材，而且也生產條鋼產品，但據了解，當地較無台資鋼廠。



國內鋼鐵業者表示，大陸四川是局部性限電，且當地電爐廠的小鋼胚很少銷來台灣，初步研判對國內鋼鐵業影響不大，但現階段鋼市仍然低迷之際，鋼廠限產或停產都是好事、也是正面。



中鋼執行副總黃建智指出，中鋼和四川間電爐廠較無業務往來，且下游台商企業在當地的鋼廠不多，初步了解對中鋼沒有影響外，對鋼市也影響不大，且限電時間上只有六天，但如果限電是全面性的、且擴及全國，則影響性就大了，後續發展值得觀察。



豐興發言人莊文哲則表示，四川當地的電爐廠，其所生產的鋼筋大多為內需用途，且小鋼胚很少銷來台灣，因此對台灣相關電爐廠應該影響不大，現階段因整體鋼市低迷，只要鋼廠減產或停產都是好事，間接對鋼市發展具有支撐的效果。



在當地也有設廠的亞泥指出，將隨時掌握當地政府限電政策、區域、時段等事宜，控管水泥及熟料庫存情況，並緊密協調產運銷等因應措施。另外，水泥廠都有廢熱回收發電設備，供應部分生產用電，可降低限電對生產及發貨之影響，同時，會加強生產設備的維護保養工作，做好與客戶的溝通，並協調調配發貨。



在四川設有浮法平板玻璃廠及玻纖廠共二個廠的台玻表示，因廠區使用的是以窯爐為主，使用的是天然氣，所以限電對廠區影響不大。至於浮法玻璃廠的後段加工，雖有部分使用電力，台玻指出，廠區可透過調整班別來避開限電的時段，所造成的影響極小。



聯成則表示，公司已向四川廠確認營運狀況，目前四川南充廠並未接獲限電等通知，營運一切正常。四川廠為聯成所有廠房中規模較小的生產據點， DOP、PA、PVC 主力產品皆有生產。