永豐餘通過永道釋股案 持股將低於七成

受大陸疫情封控、以及俄烏戰爭引燃通膨等多重因素影響，永豐餘（1907）上半年稅後純益7.63億元，較去年同期大幅縮水76.5％。展望下半年，永豐餘總經理駱秉正15日表示，由於整體的系統性風險未除，公司對於後勢持續保守看待。

永豐餘今天舉行線上法說會，年初剛到任的永豐餘總經理駱秉正，首度與媒體及法人直接交流。

由於永豐餘已轉型投控公司，雖然不景氣，公司將持續推動多元投資布局，以提升資產報酬率。其中永豐餘旗下子公司RFID（無線射頻標籤）大廠永道射頻，回台上市計畫跨大步，上周五永豐餘董事會通過永道釋股案，擬透過放棄參與現金增資、以及洽財務投資人競拍認購等方式，合計釋股16.68%，永豐餘對永道的持股將降到七成以下。

駱秉正今天表示，子公司上市必須進行股權分散，七成是一個重要門檻。接下來永道會依照券商輔導，一步步朝上市目標邁進，惟他不願鬆口進度及時間表。

永道為全球第一大RFID ODM製造商，隨全球物聯網的趨勢成形，未來前景看好。永道主要據點在大陸揚州，原本2019年2月永豐餘股東臨時會已通過永道赴大陸上市案，並於2020年6月向大陸上海證交所遞件申請上市；但去年4月撤回，改推動回台上市。隨永道上市計畫持續推動，未來有望成為永豐餘另一隻小金雞。

永豐餘今年上半年獲利，由旗下屬於科技類的電子紙子公司元太獨挑大樑，永豐餘上半年來自元太的權益法認列收益高達6.21億元，等於包辦永豐餘整體獲利超過八成。這也讓永道的上市規畫更加受到外界期待。

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