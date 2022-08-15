材料H1獲利年增209％ EPS達10.35元創高

材料-KY(4763)第二季絲束和醋片營收分別年增37%、68%，助力營收續創新高；加上原物料價格下跌、美元兌人民幣匯率走升及產品售價調漲等因素，第二季淨利2.03億元，年增84.5％，EPS 3.55元；上半年稅後盈餘5.92億元，年增209％，EPS 10.35元，改寫新高紀錄。

材料-KY表示，因應香菸濾嘴訂單需求及女裝面料市場需求，規劃斥資1.5億元，啟動今年底、明年初擴增醋酸長絲2,000噸產能，以及明年17,000噸絲束二階段產能擴增；其中，絲束8,000噸新產預計明年第一季開出，另9,000噸新產於第二季陸續投產。

材料-KY目前訂單能見度良好，年度訂單已陸續談妥，且有新絲束產能規劃，加上去年第四季增加新的醋片產能，且醋酐已批量出貨，預期今年營收成長可望續創佳績。

材料-KY副總陳界瑞指出，營收約六成外銷以美金計價，而成本主為人民幣，美元兌人民幣的走勢將使毛利率略受影響，而天然氣價格略微上漲，也使生產成本略微提升。

不過，醋酸價格從去年十二月初每噸人民幣6,200元下跌至目前人民幣3,400元。在醋酸價格下跌及產能稼動率逾九成情況下，將有利於毛利率提升回復甚至超過2020年水準。

為擴大營運利基、強化收益結構，材料-KY除擴充醋酸長絲及絲束產能外，還擬新增顯示面板用偏光片材料TAC膜之原料三醋酸纖維素，建置5,000噸產能，預計今年底投產；另計畫下半年於台灣成立研發中心，研發生物可降解材料，取代現有石化原料。